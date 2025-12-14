El Bergan vuelve a la zona de playoff tras un sufrido triunfo ante el Lealtad (0-1)

La plantilla celebrando el triunfo en el vestuario Bergantiños

El Bergantiños consiguió su segunda victoria consecutiva. Tras noquear en la jornada anterior al líder en As Eiroas, dio continuidad el elenco de Simón Lamas a ese triunfo con un sufrido triunfo en su visita de este domingo al Lealtad (0-1), en un encuentro en el que pasó por algunos momentos complicados, pero que tuvo un final feliz.

La figura de Santi Canedo volvió a ser clave para sumar los tres puntos, ya que detuvo un penalti cuando el resultado era aún de empate. Ocho minutos después, Darío marcó el gol decisivo.

En el segundo tiempo, el cuadro rojillo no fue capaz de sentenciar el partido y acabó sufriendo ante un anfitrión ubicado en la zona de descenso y terminó con nueve futbolistas sobre el campo por la expulsión de Pesquera y la lesión de Krehl con el cupo de cambios ya realizado. La escuadra asturiana dominó durante bastantes minutos y perdonó a un Bergantiños que sufrió durante esa fase del juego.

Santi Canedo, providencial en varias ocasiones, y el larguero evitaron que la escuadra carballesa encajara el 1-0. La oportunidad más clara la tuvo el Lealtad en el minuto 35, en un penalti señalado por un derribo de Fito sobre Alorda cuando se disponía a rematar. El propio Alorda se encargó de su lanzamiento, pero ahí se hizo enorme Santi Canedo, que adivinó la intención del delantero local y consiguió despejar a córner la pena máxima.

Cuando peor lo estaba pasando el Bergantiños, llegó el gol. Un centro de Diego tras una recuperación de Iago Novo lo remató Darío, de cabeza, al borde del área chica y el balón se coló sin oposición en la portería de Junquera.

De área a área

El segundo tiempo fue de gran intensidad, con alternativas en el juego y continuas llegadas a las áreas. El equipo rojillo regresó mejor del intermedio y las primeras llegadas fueron suyas, desaprovechando Nacho Pastor una buena ocasión para haber encarrilado aún más la victoria.

En el minuto 74 el Lealtad se quedó con uno menos, como consecuencia de los riesgos asumidos para intentar empatar. Pesquera agarró a Koke cuando se marchaba dispuesto a encarar a Junquera y el colegiado le enseñó la roja directa.

El Lealtad, a pesar de su inferioridad numérica, siguió intentando salvar un punto ante un Bergantiños temeroso de que se le escapara una victoria que rozaba con la punta de los dedos. El balón se desplazaba de un lugar del campo al otro con gran rapidez y, en esos momentos finales, el cuadro asturiano perdió a otro jugador por la lesión de Krehl, que abandonó el terreno de juego sin poder ser sustituido al haber realizado ya todos los cambios.

Los nervios y la ansiedad solamente desaparecieron cuando el árbitro pitó el final y el Bergantiños confirmó una victoria que le permite seguir regresar a la zona de playoff, de donde sale un Salamanca UDS que empató sin goles ante el Real Oviedo Vetusta.