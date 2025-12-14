El Xiria se lleva el derbi ante el Betanzos por 89-102

El Xiria, en un tiempo muerto de un pasado encuentro Raúl López

El Xiria regresó este domingo a la senda del triunfo en la pista del Santo Domingo de Betanzos (89-102), en un disputado derbi marcado por la igualdad en la primera mitad y por el dominio carballés en la segunda.

Los de Héctor Méndez ocupan la cuarta plaza con 18 puntos, a dos de distancia del líder, pero con un partido menos tras la suspensión la semana pasada del duelo ante el Estudiantes de Lugo debido a la condensación en la pista del Vila de Noia.

El primer cuarto comenzó con alternancias en el marcador, si bien el Santo Domingo llegó a ponerse con diez puntos de ventaja. El Xiria fue recortando y el cuarto finalizaba con un 28-25 favorable a los betanceiros. Los locales impusieron su dominio en el marcador en el segundo cuarto, aunque con distancias cortas, hasta que el Xiria lograba darle la vuelta al electrónico en los minutos finales. Así, tras una primera parte bastante igualada, se llegaba al descanso con 42-46 y todo por decidir.

Los de Héctor Méndez basaron su victoria en una buena segunda parte, en la que tomaron el mando en el marcador y ya no lo soltaron. El tercer cuarto finalizó 19-26 para los carballeses, en tanto que el último estuvo más igualado (28-30). Al final, octavo triunfo de la temporada para un Xiria.

En cuanto a los números del partido, el máximo anotador fue el jugador local Abelleira, con 25 puntos. Por parte carballesa el más destacado fue Curtis Larousse, con 22 puntos en los 27 minutos que estuvo en la pista. Además, dio tres asistencias y capturó once rebotes.

Por lo que respecta a los lanzamientos triples, el Xiria tuvo una eficiencia del 33% (anotó ocho de 24 intentos) frente a un 20% de su rival. Por el contrario, el Betanzos estuvo más acertado en los tiros libres, anotando el 81% de los lanzamientos por un 69% del Xiria (metió 18 de 26). En los lanzamientos de dos puntos el conjunto carballés tuvo un acierto del 61% por un 51% del Santo Domingo. Asimismo, el Xiria sumó 18 asistencias, el doble que su contrincante y capturó 41 rebotes, ocho más que el Betanzos.