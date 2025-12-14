Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Ruth Fuentefría, Andrea Goimil, María Rey, Elena Vázquez y Lucía Velo, candidatas a la mejor deportista de Carballo

Los premios se entregarán el próximo viernes

Redacción
14/12/2025 00:21
Andrea Goimil
Andrea Goimil
EC
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

Ruth Fuentefría, de Halterofilia Coruña; Andrea Goimil, del Sysca; María Rey, patinadora de la Escola Lubiáns; Elena Vázquez, del Deportivo de A Coruña; y Lucía Velo Garda, del Hóckey Club Raxoi, son las cinco candidatas a los I Premios do Deporte Concello de Carballo en la categoría de mejor deportista carballesa. 

El Consello Deportivo Municipal, integrado por representantes de todos los grupos políticos de la corporación y del asociacionismo deportivo, recibió un total de 50 candidaturas para las nueve categorías de los Premios do Deporte, que serán entregados el próximo viernes 19 de diciembre en una galaen el Pazo da Cultura, a las 20.00 horas. 

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Receta de calamares crujientes

Receta | Calamares crujientes con salsa de cebolla y whisky
Redacción
Un momento de la competición de este sábado

Homenaje a Pedro Luis Fernández Pombo
Redacción
El Bergan celebrando el triunfo de la pasada jornada ante la Segoviana

El Bergan visita al Lealtad con el playoff a un puesto
Redacción
Julián López lanza a portería ante el Carballal

Victoria y cuarta plaza para el Xiria de balonmano
Redacción