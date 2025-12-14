Ruth Fuentefría, Andrea Goimil, María Rey, Elena Vázquez y Lucía Velo, candidatas a la mejor deportista de Carballo

Andrea Goimil EC

Ruth Fuentefría, de Halterofilia Coruña; Andrea Goimil, del Sysca; María Rey, patinadora de la Escola Lubiáns; Elena Vázquez, del Deportivo de A Coruña; y Lucía Velo Garda, del Hóckey Club Raxoi, son las cinco candidatas a los I Premios do Deporte Concello de Carballo en la categoría de mejor deportista carballesa.

El Consello Deportivo Municipal, integrado por representantes de todos los grupos políticos de la corporación y del asociacionismo deportivo, recibió un total de 50 candidaturas para las nueve categorías de los Premios do Deporte, que serán entregados el próximo viernes 19 de diciembre en una galaen el Pazo da Cultura, a las 20.00 horas.