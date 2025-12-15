Buen papel de Taewondo Do Carballo en la cita de Málaga

La delegación de Taekwon-Do Carballo que acudió al torneo celebrado en Málaga Cedida

Seis deportistas del Club Chong Taekwon-do Carballo se desplazaron el pasado fin de semana a Málaga para participar en el torneo selectivo para el equipo nacional de cara al Campeonato de Europa de Taekwon-Do ITF de 2026 que se disputará en Grecia.

Los seis representantes de la entidad carballesa rindieron a gran nivel tanto en las categorías de Combate como en Tul, lo que les permitió ir pasando rondas hasta colocarse en puestos de medalla con unos grandes resultados.

Así, Sandra Regueiro se hizo con el oro en Combate Júnior de menos de 60 kilos y con la plata en Tul Júnior Femenino I Dan.

Ramón Cotelo se colgó el oro en Combate Júnior de más de 75 kilos y la plata en Tul Júnior Masculino II Dan.

Candela Abarca también logró el oro en Combate Infantil de menos de 55 kilos y el bronce en Tul Infantil Femenino I Dan.

Nico García ganó el oro en Tul Júnior Masculino I Dan y el oro en combate Júnior de menos de 63 kilos.

Martina Casal se enfundó la plata en Combate Junior de menos de 58 kilos y el bronce en Tul Júnior Femenino I Dan.

Finalmente, Jimena Abarca obtuvo el bronce en Combate Júnior de + 65 kilos.

El equipo carballés estuvo dirigido por álex Trigo y Dylan Fernández, que ejercieron de coach