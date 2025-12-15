El Bergantiños Femenino encadena su segunda derrota

Una formación del Bergantiños Femenino EC

Paso atrás del Bergantiños Femenino que cayó en casa ante el Friol (0-1) y encadenó así su segunda derrota consecutiva tras la sufrida el fin de semana anterior en el campo Concello de Boiro (1-0).

El partido ante el conjunto lucense no fue nada vistoso para los aficionados toda vez que resultó muy físico y con pocas ocasiones de gol en una y otra portería.

En la primera mitad las rojillas tuvieron sus opciones en un par de llegadas en las que les faltó más precisión en el último pase.

Sí estuvieron más acertadas las jugadoras de Friol, que crearon peligro con lanzamientos de larga distancia, uno de los cuales se estrelló en el travesaño y otro fue repelido por un poste.

En el minuto 32 llegaría el único tanto del partido. Fue en una jugada por banda derecha con centro final bien culminado por María Yoleidis con un certero remate de cabeza desde el área pequeña.

Tras el descanso el juego siguió siendo trabado y lento.

Las locales apretaron más al verse por detrás en el marcador pero las visitantes supieron defenderse bien y acabaron llevándose los puntos en juego.

El próximo fin de semana el Bergantiños vuelve a jugar en su recinto de As Eiroas, en el que recibirá a un Victoria FC que marcha segundo en la tabla, a 1 solo punto del As Celtas B.

Las jugadoras de Raúl Martos intentarán desquitarse de las dos últimas derrotas y sumar 3 puntos que les devuelvan a la lucha con las mejores.

Será el primer partido de la segunda vuelta y el último antes del esperado parón navideño