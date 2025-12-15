Empates de Dumbría y Sofán y goleada para el Paiosaco

Sofán-Burela Raúl López

Con el Negreira sumando su décima victoria seguida y destacándose más en el liderato, la jornada en Preferente dejó los empates de Órdenes y San Tirso, y la confirmación de los buenos momentos del Betanzos y de un Paiosaco que respira.

Órdenes 0-0 Dumbría Plagado de bajas, el Órdenes llevó el peso del partido ante el Dumbría, pero no dispuso de demasiadas ocasiones ante un Dumbría romo en ataque. Suso tuvo una muy clara en un mano a mano, pero no pudo marcar, el partido terminó en empate y los de Vista Alegre bajan al tercer puesto.

Sofán 1-1 Burela Pese a que el Burela mandó en los primeros minutos, el Sofán (6º) logró equilibrar el duelo y adelantarse en un córner botado por Pena y rematado por Iván. Los visitantes empataron de penalti por medio de Diego Chao y el Sofán no pudo aprovechar dos ocasiones finales para ganar.

Dubra 0-4 Paiosaco Un Paiosaco hábil en las transiciones tiene ahora seis puntos de margen sobre el descenso. Josiño anotó de penalti; Iván Amor marcó en estrategia y a la contra; y Carnota puso el cuarto con espacios. l