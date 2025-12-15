Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Empates de Dumbría y Sofán y goleada para el Paiosaco

El Negreira se afianza en el liderato

Redacción
15/12/2025 00:14
Sofán-Burela
Sofán-Burela
Raúl López
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

Con el Negreira sumando su décima victoria seguida y destacándose más en el liderato, la jornada en Preferente dejó los empates de Órdenes y San Tirso, y la confirmación de los buenos momentos del Betanzos y de un Paiosaco que respira. 

Órdenes 0-0 Dumbría Plagado de bajas, el Órdenes llevó el peso del partido ante el Dumbría, pero no dispuso de demasiadas ocasiones ante un Dumbría romo en ataque. Suso tuvo una muy clara en un mano a mano, pero no pudo marcar, el partido terminó en empate y los de Vista Alegre bajan al tercer puesto.

Sofán 1-1 Burela Pese a que el Burela mandó en los primeros minutos, el Sofán (6º) logró equilibrar el duelo y adelantarse en un córner botado por Pena y rematado por Iván. Los visitantes empataron de penalti por medio de Diego Chao y el Sofán no pudo aprovechar dos ocasiones finales para ganar. 

Dubra 0-4 Paiosaco Un Paiosaco hábil en las transiciones tiene ahora seis puntos de margen sobre el descenso. Josiño anotó de penalti; Iván Amor marcó en estrategia y a la contra; y Carnota puso el cuarto con espacios. l

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Centro médico de Carballo

Un muerto y un herido grave en sendos accidentes en Carballo
Redacción
La plantilla celebrando el triunfo en el vestuario

El Bergan vuelve a la zona de playoff tras un sufrido triunfo ante el Lealtad (0-1)
Agencias
Procesión de Santa Lucía

A Laracha honra a Santa Lucía
Redacción
El Xiria, en un tiempo muerto de un pasado encuentro

El Xiria se lleva el derbi ante el Betanzos por 89-102
Redacción