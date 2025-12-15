En el Memorial Pedro Luis se batieron ocho marcas gallegas
Dos de ellas corrieron a cargo de Carlos Iglesias e Isabel Pereira, nadadores de la Agrupación Deportiva Fogar
El III Memorial Pedro Luis Fernández Pombo disputado el fin de semana bajo la organización de la AD Fogar reunió en Carballo a 346 deportistas de 24 clubes.
En la competición se batieron 8 marcas gallegas y 23 del propio Memorial.
En la jornada del sábado los mejores equipos fueron el Portamiñá de Lugo en categoría femenina, el Coruña en la masculina y el Fogar en la conjunta.
Entre los mejores deportistas estuvieron las locales Martín López (2º) Alba Lamas (3ª). El domingo el Fogar también acabó 3º en la conjunta.
A nivel individual sobresalió su nadador Carlos Iglesias (2º).
El sábado sus deportistas batieron 10 récords del club y el domingo otros 5.
Carlos Iglesias (50 braza +50) e Isabel Pereira (50 mariposa +65) establecieron nuevas mejores marcas gallegas.