En el Memorial Pedro Luis se batieron ocho marcas gallegas

Dos de ellas corrieron a cargo de Carlos Iglesias e Isabel Pereira, nadadores de la Agrupación Deportiva Fogar

Redacción
15/12/2025 22:18
Los deportistas del Fogar con el concejal de Deportes, Daniel Barreiro
Los deportistas del Fogar con el concejal de Deportes, Daniel Barreiro
Cedida
El III Memorial Pedro Luis Fernández Pombo disputado el fin de semana bajo la organización de la AD Fogar reunió en Carballo a 346 deportistas de 24 clubes. 

En la competición se batieron 8 marcas gallegas y 23 del propio Memorial. 

En la jornada del sábado los mejores equipos fueron el Portamiñá de Lugo en categoría femenina, el Coruña en la masculina y el Fogar en la conjunta. 

Entre los mejores deportistas estuvieron las locales Martín López (2º) Alba Lamas (3ª). El domingo el Fogar también acabó 3º en la conjunta. 

A nivel individual sobresalió su nadador Carlos Iglesias (2º). 

El sábado sus deportistas batieron 10 récords del club y el domingo otros 5. 

Carlos Iglesias (50 braza +50) e Isabel Pereira (50 mariposa +65) establecieron nuevas mejores marcas gallegas.

