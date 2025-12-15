Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

La categoría de mejor deportista es la más reñida de los Premios do Deporte carballés

Hasta nueve candidatos están propuestos para hacerse con el galardón cuyo ganador se conocerá el próximo viernes

Redacción
15/12/2025 21:57
Xan Lamas es uno de los nueva deportistas carballeses propuestos para el premio
Xan Lamas es uno de los nueva deportistas carballeses propuestos para el premio
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Hasta nueve candidatos optan a ser elegidos mejor deportista carballés masculino del año en la gala de los I Premios do Deporte Concello de Carballo que se celebra el próximo viernes en el auditorio del Pazo da Cultura. 

Se trata de Manuel Carracedo Trigo, del Club Taekwondo ITF Carballo; Rubén Castro Andrade, del Molins Team Kick Boxing; Alejandro Felpeto Gesto, del Karate-Do Carballo; Xan Lamas Serrano, del Club Nauga; Mateo Pallas, del Cangas Frigoríficos del Morrazo; Tomás Pombo Álvarez, del Club Ciclista Padronés Cortizo-Movistar Team Academy UCI; Andrés Prieto Villar, de la Agrupación Deportiva Fogar; Javier Ramilo Queijo, de Yacar Racing, y del futbolista Iván Amor Torres Louzao, del Gestión y Calor Córdoba.

Los Premios do Deporte Concello de Carballo que se conceden este año por primera vez constan de un total de nueve categorías. 

El Consello Deportivo Municipal, integrado por representantes de todos los grupos políticos que conforman la corporación municipal y del asociacionismo deportivo, será el encargado de elegir a los ganadores de cada uno de esos nueve apartados de entre el total de medio centenar de candidaturas presentadas. 

Las nueve que concurren a la de mejor deportista masculino la convierten en la más disputada. Además, habrá que elegir a la mejor deportista local; al mejor y a la mejor deportista promesa; al mejor entrenador o entrenadora; a la institución o entidad que más se distinga por su apoyo al deporte de Carballo.

También se entregarán el premio ‘Carballo Deporte’ a la entidad que más haya contribuido al fomento del deporte o a la organización de actividades; y el premio ‘Pedras Blancas’ al equipo o entidad con el logro deportivo más relevante. 

Por último, se entregará el galardón a toda una vida dedicada al deporte.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Escaparate de la tienda de calzado Zocas en Carballo

Zocas refuerza su compromiso con la inclusión y el trabajo colaborativo
Redacción
Protestas de las familias del Bergantiños el pasado curso

Las familias del colegio Bergantiños llaman a una protesta por los recortes
Redacción
Juegos inclusivos de Un Paso Máis en el colegio de Gándara-Sofán

Deporte, solidaridad e inclusión en circuito del CCA carballés
Redacción
Los deportistas del Fogar con el concejal de Deportes, Daniel Barreiro

En el Memorial Pedro Luis se batieron ocho marcas gallegas
Redacción