La categoría de mejor deportista es la más reñida de los Premios do Deporte carballés

Xan Lamas es uno de los nueva deportistas carballeses propuestos para el premio Cedida

Hasta nueve candidatos optan a ser elegidos mejor deportista carballés masculino del año en la gala de los I Premios do Deporte Concello de Carballo que se celebra el próximo viernes en el auditorio del Pazo da Cultura.

Se trata de Manuel Carracedo Trigo, del Club Taekwondo ITF Carballo; Rubén Castro Andrade, del Molins Team Kick Boxing; Alejandro Felpeto Gesto, del Karate-Do Carballo; Xan Lamas Serrano, del Club Nauga; Mateo Pallas, del Cangas Frigoríficos del Morrazo; Tomás Pombo Álvarez, del Club Ciclista Padronés Cortizo-Movistar Team Academy UCI; Andrés Prieto Villar, de la Agrupación Deportiva Fogar; Javier Ramilo Queijo, de Yacar Racing, y del futbolista Iván Amor Torres Louzao, del Gestión y Calor Córdoba.

Los Premios do Deporte Concello de Carballo que se conceden este año por primera vez constan de un total de nueve categorías.

El Consello Deportivo Municipal, integrado por representantes de todos los grupos políticos que conforman la corporación municipal y del asociacionismo deportivo, será el encargado de elegir a los ganadores de cada uno de esos nueve apartados de entre el total de medio centenar de candidaturas presentadas.

Las nueve que concurren a la de mejor deportista masculino la convierten en la más disputada. Además, habrá que elegir a la mejor deportista local; al mejor y a la mejor deportista promesa; al mejor entrenador o entrenadora; a la institución o entidad que más se distinga por su apoyo al deporte de Carballo.

También se entregarán el premio ‘Carballo Deporte’ a la entidad que más haya contribuido al fomento del deporte o a la organización de actividades; y el premio ‘Pedras Blancas’ al equipo o entidad con el logro deportivo más relevante.

Por último, se entregará el galardón a toda una vida dedicada al deporte.