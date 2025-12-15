Mario Mañana del Club Xadrez Arteixo gana el Trofeo de Nadal

Brais Ferreira, de Cerceda, se llevó la cesta Frutas Fondo Raúl López Molina

El centro social de Verdillo acogió el pasado fin de de semana la séptima edición del Torneo de Xadrez de Nadal Xiria Carballo, organizado por el Club O Toque Xiria, en colaboración con el Concello de Carballo.

La competición reunió finalmente a un total de 49 jugadores procedentes de localidades como Ourense, Lugo, Ribeira, Rianxo, Santiago, Ames, Culleredo, A Coruña, Arteixo, Val do Dubra y Carballo.

Entre ellos había una amplia representación de ajedrecistas jóvenes.

Se jugaron 7 partidas de 10 minutos + 3 segundos de incremento, disponiéndose trofeos para las categorías absoluta, sub 18, sub 14, sub 10, femenina, veteranos y mejores locales.

El torneo era valedero para ELO internacional de partidas rápidas.

El vencedor absoluto fue Mario Mañana del Club Xadrez Arteixo, con un total de 7 puntos; segundo quedó Anthony Gonsalves, del O Toque Xiria; y tercero, Daniel Méndez Martínez.

Tanto subcampeón como tercer clasificado acabaron sumando un total de 5,5 puntos.

En categoría sub 18 el trofeo también fue para Arteixo gracias al buen hacer de Andrés Blanco.

En sub 14 el mejor fue Mario García, de O Toque Xiria; y en sub 10 el campeón fue Nuno Moure, del CIDU.

Por lo que respecta a las distinciones para los mejores ajedrecistas locales, se las llevaron Sergio Vilacoba (1º), Alejandro Andrade (2º) y Jorge Varela (3º).

En sub 18 el mejor local fue Roi Bello con tan solo 6 años de edad.

En categoría sub 14 el mejor local fue Manuel Lavandeira; en sub 10, Javier Allo.

Por último, la cesta de Frutas Fondo se la llevó Brais Ferreira para Cerceda.

Al éxito del torneo también contribuyeron con su colaboración el restaurante San Lorenzo y la asociación cultural Arume de Verdillo