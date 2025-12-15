Simón Lamas: “Nos faltó algo de calma para hacer el segundo”

Darío Germil presionando a un defensor en el partido de la décimo cuarta jornada ante el líder, la Gimnástica Segoviana Raúl López Molina

El Bergantiños sumó en su desplazamiento a la localidad asturiana de Villaviciosa su séptima victoria en liga, la tercera lejos de Carballo tras imponerse por 0-1, gol marcado por Darío Germil en los minutos finales de la primera mitad.

Los tres puntos le devuelven a las posiciones de playoff en las que aspira a mantenerse al término de la decimosexta jornada liguera tras recibir a los cántabros del Sámano en el último compromiso antes del parón navideño.

En su resumen del partido el entrenador del conjunto carballés, Simón Lamas, destaca que los rojillos empezaron bien, generando peligro, y que luego supieron sobreponerse al penalti “muy dudoso” que les pitaron en contra en el minuto 35 y cuyo lanzamiento logró desviar a córner Santi Canedo.

Ocho minutos más tarde llegaría el único gol del partido al rematar Darío Germil de cabeza un centro.

“A partir del penalti hubo un tramo en el que no estuvimos del todo bien y al final nos faltó algo más de calma para marcar el segundo porque oportunidades tuvimos para ello”.

Pese a todo, Lamas entiende que “en líneas generales fuimos justos vencedores porque generamos más ocasiones, como una muy clara que tuvo Darío al comienzo de la segunda mitad”.

El técnico pone en valor el doble hecho de volver a encadenar dos victorias tras la conseguida la semana anterior ante el líder, la Gimnástica Segoviana, y de mantener la portería a cero “en un campo muy difícil por cómo juega el Lealtad y por cómo lo hacemos nosotros”.

También tiene palabras de elogio para el conjunto asturiano a pesar de la mala posición que ocupa en la tabla: “Respetábamos mucho al Lealtad, creo que tienen un ataque de mucho nivel para la categoría”.

Por ello al término del partido se mostraba tremendamente satisfecho porque su equipo supo sufrir cuando tocó y “por el empaque que tuvimos para mantener la portería a 0 en situaciones de juego directo que a veces a nosotros nos cuestan un poco”.

El aspecto a mejorar en situaciones similares que puedan darse en próximos partidos pasa por tener mantener la cabeza fría a la hora de buscar la sentencia: “En este campo y por cómo defendía el Lealtad de Villaviciosa esperándonos en bloque bajo, debimos tener más paciencia y buscar más los centros laterales y generar segundas jugadas, aunque ocasiones de gol para hacer el segundo tuvimos de sobra”, finaliza diciendo el entrenador del conjunto rojillo.