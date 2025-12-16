Mi cuenta

Diario de Ferrol

Deportes

El Camariñas denuncia "graves irregularidades" en el acta de su partido ante el Cire de Melide

El club afirma que lo que recoge el documento al respecto del comportamiento del presidente y del entrenador no se ajusta a la realidad de lo sucedido

Redacción
16/12/2025 22:04
El presidente del Camariñas, Vicente Carril, durante la entrega del trofeo que lleva su nombre
El presidente del Camariñas, Vicente Carril, durante la entrega del trofeo que lleva su nombre
EC
El Camariñas FC hizo público un comunicado en el que denuncia “graves irregularidades” en el acta del partido disputado el pasado domingo ante el Cire de Melide a la vez que asegura que algunas afirmaciones recogidas en la misma no se corresponden con lo ocurrido.

Niegan así que el presidente de la entidad, Vicente Carril, se dirigiese al colegiado al término del partido en los términos que aparecen recogidos en el documento. 

“O colexiado coñecía perfectamente que o presidente do Camariñas ten 94 anos e mobilidade reducida, o que fai imposible que fose a persoa que accedeu ao terreo de xogo e se dirixise ao árbitro nos termos recollidos”. 

El club camariñán acusa también al colegiado de esperar a que el encargado de material abandonase las instalaciones “para reescribir a acta e atribuirlle unha serie de expresións que nunca foron pronunciadas (por el) nin teñen o menor fundamento”. 

En lo tocante a la expulsión de Juan Cabrejo, entrenador del equipo, y a las amonestación de varios de sus jugadores “consideramos que os feitos foron descritos de maneira inexacta. As palabras atribuidas a Cabrejo non son fieis á verdade, se ben somos conscientes de que a ausencia de gravacións e imaxes... nos deixa na absoluta indefensión”. 

“Reiteramos o noso respecto polo traballo arbitral, pero esiximos que ese respecto sexa recíproco”, dicen, a la vez que se muestran convencidos de que callar en este caso “só contribúe a normalizar feitos que non deben aceptarse nunha competición deportiva”.

