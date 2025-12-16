El Coristanco, líder de Tercera Futgal de la Costa, se impone al Lira en el tiempo añadido

Coristanco y Lira protagonizaron en el Campo Manuel Vecino un partido intenso y con emoción hasta el final Raúl López Molina

La lucha por los primeros puestos sigue estando muy abierta en Tercera Futgal de la Costa tras la disputa de la undécima jornada liguera.

Ninguno de los cuatro primeros falló por lo que las distancias se mantienen, a excepción del Atlético Pereiriña que cayó en casa ante el Buño y ya tiene la cuarta plaza a seis puntos.

El líder Coristanco tuvo muchos problemas para sumar los puntos en juego ante el Lira, al que acabó derrotando por 2-1.

Al descanso se llegó con el 0-0 inicial pero nada más reanudarse el partido se adelantaron los carnotanos por medio de Alexander.

La alegría les duró poco porque diez minutos después Daniel devolvió las tablas al marcador.

Pese al empuje local, el gol del triunfo, obra de Jonathan, no llegó hasta el 90+6.

También el Oza tuvo que emplearse a fondo para ganar por 1-2 en Laxe.

Los carballeses vencían por 0-2 a los 5 minutos del segundo tiempo gracias a dos dianas de Eloy Suárez, pero Djamel acortó distancias y le dio emoción a los 20 últimos minutos.

Con más rotundidad se impusieron tanto el Unión Club Cee como el Cerqueda.

Los ceenses ganaron en Nantón por 1-4 gracias a un buen arreón final.

El Cerqueda también fue muy superior al Volantes de Baño, al que derrotó por 5-1. Iván Rey (2), Moisés Pérez y Brais Costa fueron los goleadores locales.

Otro equipo malpicán como el Sporting Seaia no pasó del empate (2-2) ante el Inter de Brens, luego de un choque con un final de auténtico infarto.

Álex Mato empezó adelantando muy pronto a los de casa, pero José Romero le dio la vuelta al marcador con dos goles casi seguidos en el 90.

En una de las últimas acciones, en el 90+10, Erik firmó el 2-2 definitivo.

Una de las sorpresas de la jornada la protagonizó el Buño al imponerse en el campo del Atlético Pereiriña por 1-3, con goles de Brais, Izán y Brais, mientras que Óliver anotó para los ceenses.

En el banquillo del conjunto oleiro debutó Dani Calvete, que no pudo empezar con mejor pie.

Por último, el Camelle-Baíñas finalizó en tablas (2-2). Manuel y Esteban pusieron por delante a los visitantes, pero en los últimos minutos reaccionaron los de Camelle con goles de Marcelino y José Manuel.

El líder Coristanco tiene 31 puntos: le sigue el Oza con 27; el Cee tiene 26; Cerqueda, 25; Atl. Pereiriña, 19; Sp. Seaia,, 17; Baíñas, 14; Buño, 13; Volantes de Baño, 13; Nantón, 13; Lira, 12; Camelle, 8; Laxe, 8; Muxía B, 7; e Inter de Brens, 7.