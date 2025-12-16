Mi cuenta

Diario de Ferrol

Deportes

Una mala segunda mitad condena al Xiria Femenino ante Lavadores

Redacción
16/12/2025 22:08
Una acción del Calvo Xiria-Lavadores del pasado fin de semana
Raúl López Molina
La sexta jornada de Primera Autonómica Femenina deparaba un interesantísimo Calvo Xiria-CDEC Lavadores en el que medían sus fuerzas las segundas y las primeras clasificadas del grupo. 

Al final, los puntos en juego fueron para las viguesas que supieron aprovechar el bajón carballés en la segunda mitad. 

El choque empezó con una intensidad muy alta por parte de ambos equipos, aunque fueron las locales las que consiguieron imponerse en esos primeros compases. 

El gran trabajo defensivo del equipo carballés provocaba numerosos errores en las filas visitantes, lo que permitía a las de casa disponer de rápidas transiciones ofensivas. 

Este dinamismo defensivo permitió a las locales abrir una primera brecha en el marcador y mantenerla durante una primera mitad que fue un auténtico toma y daca, con un ritmo muy elevado y alternativas para los dos conjuntos, aunque fue el Calvo Xiria el que se mostró más eficaz en las acciones decisivas, llegando al descanso con ventaja de 14-12.

 El equipo local volvió de los vestuarios excesivamente desconcentrado, con una defensa más lenta, replegada cerca de la línea de seis metros, y con un ataque demasiado precipitado. 

De esta forma las carballesas fueron perdiendo seguridad en sus acciones ofensivas y defensivas y de ello se aprovecharon las del Lavadores para llevarse un triunfo por 21-26.

1ª Autonómica Masculina

Por lo que respecta al Calvo Xiria B, completó un gran partido en su visita al Pabellón Municipal de Carballal, en donde acabó imponiéndose con todo merecimiento al Ferlovi Carballal por 25-32. 

Fue un partido bastante igualado que se acabaría decantando gracias a una buena segunda parte de los de Carballo, fase en la que demostraron madurez y capacidad de respuesta. 

El enfrentamiento tuvo un comienzo igualado, con ligeras ventajas para los pontevedreses, aunque el Calvo Xiria B no tardaría en reaccionar.

 Tras un tiempo muerto solicitado por el rival en el minuto 11:48 de la segunda parte, los carballeses aprovecharon para coger la delantera y ya no la soltaron más. 

Los últimos 20 minutos fueron de alto nivel del conjunto visitante tanto en defensa como en ataque. 

En el apartado ofensivo destacaron Fernando Mallo Carracedo (6 goles), Nicolás Cancela (5), y otros como Diego Mourelle, Marcos Suárez, Marcos Varela y Máximo Andrés, con 4 goles cada uno. 

En la portería, Alejandro Vázquez brilló en la primera parte, mientras que Samuel Soneira cerró con seguridad en la segunda. 

Los carballeses también supieron sobreponerse a la fuerte presión ambiental , jugando en todo momento con mucha serenidad hasta acabar certificando un triunfo que refuerza su moral y la confianza en el trabajo que viene realizando el equipo. 

