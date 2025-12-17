Dos medallas para el Sysca en el Campeonato de España de Salvamento de Invierno

Deportistas de Salvamento Acuático Laracha que acudieron a la cita de Ourense Cedida

Los equipos de la zona tuvieron una destacada actuación en el Campeonato de España de Salvamento y Socorrismo de Invierno de categorías juvenil, júnior y absoluta disputado el pasado fin de semana en la piscina Rosario Dueñas, de Ourense.

La representación del Sysca carballés obtuvo dos medallas y la del Club Natación Santa Comba una, mientras que trece deportistas del SAL larachés se metieron en el Top 10 de sus respectivas pruebas.

En la competición participaron un total de 250 socorristas pertenecientes a veinticuatro clubes de once comunidades autónomas.

La representación del Sysca estaba integrada estaba integrada por Noa Rodríguez, Marta Eirís, Alejandra Casal, Xiana Gende, Andrea Eirís, Andrea Mata, Mateo Cerviño, Álvaro Lavandeira, Joel García y Gabriel Rodríguez.

El que tuvo una actuación más sobresaliente fue Álvaro Lavandeira, al punto de hacerse con las dos medallas conseguidas por el club carballés en la piscina de Ourense.

El deportista júnior se coronó como campeón de España en la prueba de 200 metros supersocorrista, además de quedar subcampeón en los 200 metros obstáculos.

Otros deportistas del club se quedaron a las puertas de hacerse con alguna presea. Fue el caso del júnior Joel García, que finalizó los 200 metros supersocorrista en cuarta posición y acabó sexto en los 100 metros remolque de maniquí con aletas.

Una sexta plaza que también alcanzaría en la misma prueba Gabriel Rodríguez en categoría absoluta. Por su parte, las juveniles Noa Rodríguez y Marta Eirís también tuvieron una participación destacada.

Mientras que Noa fue cuarta en los 100 metros socorrista, quedando a escasas centésimas del bronce y sexta en los 100 metros remolque de maniquí con aletas, Marta finalizó los 100 metros socorrista en sexto lugar.

Resultados del Club SAL

Salvamento Acuático Laracha (SAL) metió a trece de sus deportistas en el Top-10.

Así, Sofía Mata López (juvenil), fue 4ª en remolque maniquí con aletas; Lucía Añón Sánchez (júnior), 4ª en 50 reemolque maniquí; Noelia Loureiro Serrano (absoluta), 5ª en 100 socorrista; Pedro Caamaño Verdía (juvenil), 5º en 100 socorrista; y Luis Negreira Mariño (juvenil), 5º en 50 remolque maniquí. Tanto Pedro Caamaño Verdía (juvenil) como Lucía Añón Sánchez (júnior), acabaron en 6º lugar en 50 y 100 remolque maniquí, respectivamente; Sofía Mata López (juvenil) fue 8ª en 100 socorristas; Iria Barreiro Matos (júnior), 9ª en 100 remolque maniquí con aletas; Noelia Loureiro Serrano (absoluta), 10ª en remolque maniquí con aletas; Luis Negreira Mariño (júnior), 10º en 100 socorrista; e Iria Barreiro Matos (júnior), 10ª en 200 supersocorrista.

Club Natación Santa Comba

Por lo que respecta al Club Natación Santa Comba, su deportista más destacado fue Vítor Negreira Martínez al finalizar la prueba de 100 metros remolque maniquí en tercer lugar logrando así la medalla de bronce.

También fue 4º tanto en 100 combinada como en 200 metros supersocorrista. A buen nivel estuvieron asimismo otros deportistas del club como Sara Souto, en la prueba de 100 remolque; Alba Gerpe, en 100 socorrista y 100 combinada; y Uxía García, en 200 supersocorrista, 100 socorrista y 200 obstáculos.