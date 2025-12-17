Mi cuenta

Diario de Ferrol

Deportes

La gala de los I Premios do Deporte Concello de Carballo genera mucha expectación

El evento tendrá lugar en la tarde-noche de este viernes en el auditorio del Pazo da Cultura

Redacción
17/12/2025 21:10
Pazo da Cultura que acogerá la gala del deporte carballés
Pazo da Cultura que acogerá la gala del deporte carballés
EC
La cuenta atrás para la gala de entrega de los I Premios do Deporte Concello de Carballo ha comenzado. 

La cita es este viernes en el auditorio del Pazo da Cultura (20.00), en lo que se prevé un acto de lo más concurrido con amplia representación del tejido asociativo y deportivo del municipio. 

En los últimos días se conocieron los nombres de los candidatos propuestos para el galardón ‘Vida dedicada ao deporte’, con el que se quiere reconocer la trayectoria de personas ya retiradas pero cuyo legado deportivo perdura. 

Seis son las candidaturas presentadas: Manuel Cantelar Varela, que fue jugador de baloncesto en silla de ruedas durante 27 años y fundador de la Agrupación Deportiva Un Paso Máis; José Manuel Ferreiro Negreira, periodista deportivo; José Carlos Mancebo Porteiro, presidente fundador de la AD Fogar da Xuventude; Mariano Muñiz Regueira, exjugador, entrenador y delegado del Bergantiños FC; Gema Paz Bello, profesora de Educación Física y presidenta-fundadora de la AD Xiria; y Agustín Vitureira, con destacada trayectoria en el deporte del taekwondo e impulsor de esta arte social en el municipio.

Mejor promesa masculina

En la categoría de ‘Mellor deportista promesa masculina’ hay diez aspirantes: Van Tien Velo Calo, de Kárate-Do Carballo; Tesfaye Chao Rama Fuentefría, de Atletimo Narón y la AD Fogar; Jaime Iglesias Carrecedo, jugador de hockey; Joel Negreira, del Sofán SD; Brais Pensado Alberti, del Sysca; Sara de Jesús Añón, de Rítimica Carballo; Daniel García Rey, de Kárate Do Carballo; Lucía Ngnipa, de Balonmán Xiria; y Nerea Suárez Pose, del Club Ciclista Carballo.

