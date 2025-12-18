Ana Rodríguez Coronilla: “Sin el Victoria no me habría decidido a seguir jugando y a volver a casa”
La guardameta corcubionesa regresó a A Coruña para recuperar su pasión por el fútbol
Ana Rodríguez Coronilla (Corcubión, 2004) creció en la Costa da Morte, pero el destino la llevó pronto a salir de casa en busca de oportunidades. Valencia fue el lugar en el que desarrolló gran parte de su carrera deportiva, hasta que el Atlético de Madrid llamó a su puerta y le permitió jugar en una de las mejores canteras del país. También defendió la portería del Rayo Vallecano. Tras varias temporadas compitiendo a un gran nivel, estaba decidida hacer una pausa. Ahí apareció el Victoria CF, actualmente el equipo menos goleado de la Tercera Federación gallega, en parte también gracias a ella: en los 630 minutos que ha disputado esta temporada todavía no ha encajado ningún gol.
¿Cómo se está sintiendo esta temporada?
Está siendo un año de muchos cambios para mí. Me siento muy feliz, con ilusión y con ganas de descubrir lo que esta nueva etapa tiene que ofrecerme. En lo deportivo pienso que me está beneficiando mucho. Haber tenido un gran nivel te exige querer mantenerlo siempre y a veces no es posible. Esto me frustraba mucho pero esta temporada la estoy afrontando con tranquilidad, intentando cambiar esa relación negativa que adquirí el año pasado con el deporte y disfrutando más del proceso. Mis compañeras me ayudan mucho, sobre todo Ainhoa y David que son mi pequeño equipo dentro del propio equipo.
Lleva cero goles encajados, ¿Qué supone para usted?
No lo pienso demasiado. En los partidos que jugué no tuve mucho trabajo en portería por lo que la cifra define más el trabajo de mis compañeras. No encajar es muy beneficioso para el equipo, pero a los porteros nos marcan goles. No me importa que me marquen mientras yo haya hecho todo lo posible por impedirlo.
¿Cómo lleva la alternancia con Ainhoa?
Pienso que estar juntas ayuda mucho a mantener el nivel. Ainhoa es una muy buena compañera y tenemos una relación muy positiva. Siempre se exprime al máximo y eso hace que yo también intente dar lo mejor de mí. Nos apoyamos mucho y nos ayudamos a mejorar los fallos.
¿Cómo aporta esto al equipo?
Somos porteras con recursos y tomas de decisión muy distintos. La alternancia hace que las jugadoras no se acostumbren solamente a la forma de jugar de una de nosotras y piensen en qué portera está jugando para realizar ciertas acciones de una forma u otra.
¿Cómo recuerda sus primeros pasos en el fútbol?
Está siendo un año de muchos cambios. Me siento muy feliz, con ilusión y con ganas de descubrir lo que esta nueva etapa tiene que ofrecerme. En lo deportivo pienso que me está beneficiando mucho. Haber tenido un gran nivel te exige querer mantenerlo siempre y a veces no es posible. Esto me frustraba mucho pero esta temporada la estoy afrontando con tranquilidad, intentando cambiar esa relación negativa que adquirí el año pasado con el deporte y disfrutando más del proceso. Mis compañeras me ayudan mucho, sobre todo Ainhoa y David que son mi pequeño equipo dentro del propio equipo.
Estar tantos años fuera te hace valorar más lo que tienes, tu casa, tu gente
Lleva cero goles encajados, ¿Qué supone para usted?
No lo pienso demasiado. En los partidos que jugué no tuve mucho trabajo en portería por lo que la cifra define más el trabajo de mis compañeras. No encajar es muy beneficioso para el equipo, pero a los porteros nos marcan goles. No me importa que me marquen mientras yo haya hecho todo lo posible por impedirlo.
¿Cómo lleva la alternancia con Ainhoa?
Pienso que estar juntas ayuda mucho a mantener el nivel. Ainhoa es una muy buena compañera y tenemos una relación muy positiva. Siempre se exprime al máximo y eso hace que yo también intente dar lo mejor de mí. Nos apoyamos mucho y nos ayudamos a mejorar los fallos.
¿Cómo aporta esto al equipo?
Somos porteras con recursos y tomas de decisión muy distintos. La alternancia hace que las jugadoras no se acostumbren solamente a la forma de jugar de una de nosotras y piensen en qué portera está jugando para realizar ciertas acciones de una forma u otra.
¿Cómo recuerda sus primeros pasos en el fútbol?
Recuerdo esos años con mucha nostalgia, para mí el Fisober y el Dumbria van a ser siempre mi casa. Recuerdo las meriendas después de entrenar, los viajes en la furgo del Fisober y lo grandes que me quedaban las equipaciones de los chicos. De resultados no recuerdo nada, al final con lo que te quedas es con lo personal.
¿Y en la Escuela de Porteros Nordés?
Todavía ahora sigo ligada a ellos. Trucho es casi como un segundo padre para mí, incluso después de tantos años. Guardo recuerdos preciosos de esa etapa, especialmente de los campus de verano, que era lo que más disfrutaba. Ahora tratamos de hacer que los nuevos disfruten de la portería y vivan esa experiencia como lo hicimos nosotros.
Crecí con esos niños y aunque ya no somos tan niños seguimos recordando esos años cada vez que nos juntamos. Más que una escuela, Nordés es una familia, y tuve la suerte de formar parte de ella desde muy pequeña.
Tengo claro que, si hubiera podido elegir, me habría quedado aquí
¿Cómo está siendo la vuelta a su tierra?
Siempre tuve claro que volvería, pero pensé que tardaría por lo menos un año más en hacerlo. Estoy muy contenta de estar en casa otra vez. Estuve siempre tan ligada a esto que siento como si nunca me hubiera ido. Estar tantos años fuera te hace valorar mucho más lo que tienes. Tu casa, tu gente, tus costumbres. Ser de Corcubión es precioso y crecer aquí es algo que nos hace muy afortunados. No conozco un corcubionés que no esté orgulloso de serlo.
¿Cómo llega el Victoria a su vida?
Llegó un poco por casualidad. Yo tenía decidido que esta temporada ya no iba a seguir jugando. Juan (Ferreiro) y Javi (Angeriz) se pusieron en contacto conmigo, vinieron hasta Corcubión, pero yo no estaba muy convencida, Al final me decidí por todas las facilidades que me dieron con el tema de mis estudios. Sigo estudiando en la Universidad de Alcalá y necesito viajar allí con frecuencia. También me ofrecieron trabajo y ayuda para buscar las prácticas. Sin todo eso no me habría decidido a seguir jugando y no estaría este año de vuelta en casa, que es algo que llevaba mucho tiempo deseando.
Ha entrenado en varios campus
Siempre intenté seguir vinculada a todo esto porque significa mucho para mí. Para mí las visitas a estos campus son también una forma de agradecer al fútbol base de la Costa todo lo que me dio. Me encanta conocer niñas tan apasionadas por este deporte y compartir momentos con ellas. Hay vínculos muy especiales que se crean con los años. Jimena , por ejemplo es mi favorita, soy fan de ella desde que la conocí. Es muy bonito reencontrarnos cada verano en los campus y poder disfrutar de esto juntas.
Es una de las primeras que se fue fuera de Galicia
Como muchos otros yo tuve que marchar porque tocaba, no por gusto. Es verdad que tuve la suerte de poder jugar en equipos muy grandes y defender escudos con mucho peso, pero también tengo claro que, si hubiera podido elegir, me habría quedado aquí.
¿Cómo valora el crecimiento de los últimos años?
Cada vez hay más equipos, más chicas practicando este deporte y un nivel más alto. Esto dice mucho del trabajo que se está haciendo desde el fútbol base. Aún así, creo que todavía tenemos que seguir creciendo y luchando por ello. Queda mucho por mejorar en cuanto a recursos, visibilidad y apoyo y es importante no conformarse con lo que ya tenemos. El nivel está subiendo pero queremos más. La Costa siempre fue cuna de jugadores de calidad y las chicas están destacando también. Se están dando pasos importantes pero necesitamos seguir apostando por el fútbol femenino.
Seguimos un poco por detrás de otras comunidades en peso y estructura
¿Nota diferencia con otras comunidades donde jugó?
Sí, bastante. Aquí cada vez hay más fichas, más equipos y el nivel está creciendo a pasos agigantados, pero seguimos un poco por detrás de otras comunidades donde el fútbol femenino empezó a tener más peso y estructura hace más años. Creo que se está haciendo un buen trabajo y si seguimos apostando por el fútbol femenino y mejorando las condiciones con buenos proyectos, esa diferencia cada vez será menor.
¿El mejor momento de su carrera?
Me cuesta quedarme con uno, viví muchos momentos especiales. Si tuviera que destacar algo, diría que todas aquellas veces en las que sentí que el esfuerzo, los sacrificios y las decisiones difíciles habían merecido la pena. Ser fichada, dar la talla y competir con equipos grandes, vestir camisetas con tanto peso y sentirme preparada para ese nivel fue muy especial para mí.
El mejor momento es cuando te das cuenta de que lo que haces merece la pena y estás donde mucha gente sueña con llegar. Aún así, para mí los mejores recuerdos son en el vestuario, el autobús o el avión yendo a jugar un partido, los torneos y ese sentimiento de pertenecer de verdad a un club.
¿Y el más duro?
Fueron esos momentos en los que no me sentía bien conmigo misma ni con el fútbol. Etapas en las que la exigencia y la frustración pesan más que la ilusión, el deporte deja de disfrutarse y se convierte en una carga. Fue difícil estar lejos de casa, tomar decisiones sin saber si iban a ser las correctas y aprender a gestionar situaciones que nadie te enseña cuando eres pequeña. Al final eso es lo que más te hace crecer, pero todos desearíamos poder aprenderlo de otra forma.
¿Cómo ve su futuro?
No me gusta pensar mucho en el futuro porque nunca sabes lo que puede pasar, pero espero poder mirar atrás con la sensación de haberme sido fiel a mí misma. Me gustaría también seguir entrenando a niños y niñas. Disfruto mucho del fútbol desde el otro lado y creo que puedo aprender mucho de todo lo que ofrece el fútbol base.
Será el partido en el que más en casa me voy a sentir
Juega este domingo contra el Bergantiños, el único rival contra el que el Victoria perdió (2-1) esta temporada. ¿Cómo ve el partido?
Creo que será bonito de ver. Son un rival muy fuerte, intensas y con las cosas claras. Tenemos que estar enchufadas. Llegamos en una muy buena dinámica y pienso que podemos dar mucho más de lo que dimos en la ida. Va a ser duro y exigente, pero si jugamos como sabemos vamos a disfrutar mucho del fútbol este finde.
¿Será su primer encuentro en As Eiroas?
Sí, será mi primer partido en As Eiroas, aunque es un campo que conozco y en el que disfruté mucho en su día
¿Qué significa para usted jugar en la Costa?
Para mí es muy especial porque tengo muy buenos recuerdos en la mayoría de los campos costeros. Me hace mucha ilusión volver a jugar aquí, reencontrarme con caras conocidas y sentir de nuevo ese ambiente tan cercano y tan nuestro. Aunque cerremos el año como visitantes, creo que será el partido en el que más en casa me voy a sentir.
Con Laura Caamaño había coincidido en la selección de la Costa. ¿Cómo recuerda aquella etapa?
Fue muy bonita. David Castro hizo una selección de futbolistas con mucho que aportar, la recuerdo con mucho cariño. En un entreno me rompí el brazo calentando con Minibugy y no pude disfrutar tanto como me habría gustado. Recuerdo sobre todo lo pequeña que era Paula Veiga y lo sorprendente que era verla jugar con tanta calidad, haciendo que todo pareciera tan fácil. Venir desde Valencia para reunirme con ellas era volver a casa y sentir que realmente pertenecía a ese vestuario, que no era de fuera. Esa camiseta me dio una sensación de identidad que no había tenido antes.