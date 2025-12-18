La gala del deporte carballés de este viernes en el Pazo da Cultura será una auténtica fiesta

Imagen del Memorial Pedro Luis Fernández Pombo celebrado el pasado fin de semana bajo la organización de la Agrupación Deportiva Fogar Raúl López Molina

El gran día ha llegado. Los deportistas y clubes carballeses más destacados del año recibirán este viernes su galardones en el transcurso de la gala de los I Premios do Deporte Concello de Carballo.

Todo hace indicar que el auditorio del Pazo da Cultura, que acoge a partir de las 20 horas la gala de entrega de las distinciones, se va a quedar pequeño toda vez que 24 horas antes ya estaba confirmada la asistencia de más de 300 personas.

Los premios han sido convocados por iniciativa del Consello Deportivo Municipal, que ha recibido un total de 50 candidaturas para las nueve categorías propuestas.

Las puertas del auditorio se abrirán a las 19.45 horas, 15 minutos antes del inicio de la gala, en la que ejercerá como maestro de ceremonias el periodista de origen carballés Luis Fraga.

El evento se convertirá en un acto de proyección del rico y variado deporte carballés y en un encuentro de convivencia entre las diferentes modalidades deportivas.

Tampoco faltará la música, con actuaciones a cargo del grupo de violines del Conservatorio Profesional de Música de Carballo y con la voz de Marta Méndez, que cantará una pieza acompañada al piano por Sergio Castellanos.

Y, como no podía ser de otra forma, habrá sobre todo mucho deporte toda vez que las gimnastas del Rítmica Carballo sorprenderán al público con una exhibición.

También subirán al escenario las 50 personas y representantes de entidades propuestas para los I Premios de Deporte Concello de Carballo y, poco a poco, se irá desvelando el nombre de los ganadores.

Los nominados a Mellor deportista promesa carballesa son: Sara de Jesús Añón, de Rítmica Carballo; Daniela García Rey, de Karate-Do; Lucía Ngnipa Nintedem, de Balonmán Xiria, y Nerea Suárez Pose, del Club Ciclista Carballo.

Los candidatos a Mellor deportista promesa carballés son: Van Tien Velo Calo, de Karate-Do Carballo; Tesfaye Chao Rama, de Atletismo Narón; Anxo Fuentefría Fernández, de la A.D. Fogar; Jaime Iglesias Carracedo, del Compañía de María Hóckey; Joel Negreira, del S.D. Sofán, y Brais Pensado Alberti, del Sysca.

El premio a la institución o entidad más destacada por su colaboración con el deporte carballés está entre Fundación Luis Calvo Sanz y Garaysa. Al Premio Carballo Deporte aspiran la A.D. Fogar, Un Paso Máis, Awen Fútbol, Rítmica Carballo y las Escolas Balonmán Xiria.

La distinción Carballo Deporte (entidad más destacada en la promoción del deporte o la organización de actividades) estará entre la AD Fogar, Un Paso Máis, Awen Fútbol, Rítmica Carballo y Escolas Balonmán Xiria

Los candidatos al Premio Pedras Brancas al mejor logro deportivo son: Bergantiños Femenino, el conjunto alevín del Club Rítmica Carballo, el absoluto masculino del club Sysca, el Garaysa Show de Escola Lubiáns, el Energimac Escola Lubiáns y el Escola Lubiáns Sénior de Liga Ok Bronce.

Distinción Arsenio Iglesias

En el apartado Vida dedicada ao deporte están nominados: Manuel Cantelar Varela, que fue jugador de baloncesto en silla de ruedas y fundador da Agrupación Deportiva Un Paso Máis; José Manuel Ferreiro Negreira, periodista deportivo; José Carlos Mancebo Porteiro, presidente fundador de la AD Fogar da Xuventude; Mariano Muñiz Regueira, ex jugador, entrenador y delegado do Bergantiños FC; Gema Paz Bello, presidenta fundadora de la Agrupación Deportiva Xiria; y Agustín Trigo Vitureira, destacado taekwondista.

Los propuestos para el Premio Arsenio Iglesias son: Pastor Antonio Carracedo Muiño, del Club Taekwondo ITF Carballo; Arturo Ferraces, de la Escola Basket Xiria; Héctor García Soto, de la AD Fogar; Carla Jove Filgueiras, del Club Rítmica Carballo; Jorge Lamas López, de la Escola Lubiáns de hockey y patinaje; Diego López Rey, de Sysca, y Sergio Quintela Díaz, de la Federación Galega de Salvamento e Socorrismo.

Mejor deportista

Al Premio Mellor deportista carballés optan: Manuel Carracedo Trigo, del Taekwondo ITF Carballo; Rubén Castro Andrade, del Molins Team Kick Boxing; Alejandro Felpeto Gesto, de Karate-Do Carballo; Xan Lamas Serrano, del Club Nauga; Mateo Pallas, del Cangas Frigoríficos del Morrazo; Tomás Pombo Álvarez, do CC Padronés Cortizo-Movistar Team; Andrés Prieto Villar, de la AD Fogar; Javier Ramilo Queijo, de Yacar Racing, y el futbolista Iván Amor Torres Louzao.

Para optar al Premio Mellor deportista carballesa están propuestas las siguientes personas: Ruth Fuentefría Sánchez, de Halterofilia Coruña; Andrea Goimil Liñares, del Sysca; María Rey Villar, de Escola Lubiáns; Elena Vázquez Brandón, del Deportivo de La Coruña; y Lucía Velo Gara, del Hóckey Club Raxoi. Tanto en este apartado como en los restantes las distintas candidaturas fueron propuestas por las entidades deportivas y el Consello.