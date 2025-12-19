Mi cuenta

Diario de Ferrol

Deportes

Basket Xiria juega el último partido del año en la pista del Navia asturiano

Los de Carballo necesitan vencer para seguir metidos de lleno en la lucha por el liderato

Redacción
19/12/2025 23:40
Imagen del Calvo Xiria-Univesidad de Oviedo
Imagen del Calvo Xiria-Univesidad de Oviedo
Raúl López Molina
Basket Xiria afronta este sábado el último partido del año viajando a la localidad asturiana de Navia, en donde juega a partir de las 19 horas. 

La salida se presenta complicada pero los visitantes tratarán de buscan su octavo triunfo liguero para continuar en la lucha por la primera plaza.

Los carballeses van a medirse a un rival que lleva una trayectoria irregular. 

En su pista se ha impuesto a Ames, Bosco de Ourense y Chantada, pero también ha sucumbido ante Caja Rural (77-79), Rosalía (73-75) y Perfumerías Avenida Xoborg (83-93). 

A domicilio acumula una única victoria y cuatro derrotas. 

A los verdes solo les vale el triunfo si quieren seguir aspirando a recuperar el liderato. 

Los de Héctor Méndez son cuartos, a dos puntos de los salmantinos del Xoborg que encabezan el grupo, si bien hay que recordar que los verdiblancos tienen un partido menos después de que fuese aplazado el choque ante el Estudiantes de Lugo por problemas de condensación en el Vila de Noia, choque que se jugará finalmente el 7 de enero.

 El duelo de esta tarde dará paso al habitual parón navideño y la competición no se reanudará hasta el 11 de enero.

