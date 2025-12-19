Carballo premia a sus deportistas más destacados del año en una emotiva y concurrida gala

Foto de familia de los 50 candidatos nominados a los premios con las autoridades asistentes a la gala de entrega Mar Casal

La gala de los I Premios do Deporte Concello de Carballo 2025 celebrada en la noche del viernes en el Pazo da Cultura supuso todo un acontecimiento, al que acabaron asistiendo cerca de cuatrocientas personas.

Entre ellas estaban el vicepresidente de la Diputación, Xosé Regueira; el diputado provincial de Deportes, Antonio Leira; la directora territorial de la Consellería de Presidencia, Mar Ferreiro Froz; y miembros de la corporación carballesa con el alcalde, Daniel Pérez al frente.

El evento sirvió para hacer entrega de los galardones a personas y entidades por sus logros deportivos, pero también por su trayectoria y su ejemplo de constancia y superación.

El Consello Deportivo Municipal fue el encargado de elegir a los ganadores entre las 50 candidaturas presentadas.

El periodista Luis Fraga condujo la gala y desveló los nombres de los premiados ante un abarrotado auditorio que pudo disfrutar además de las actuaciones musicales del grupo de violines del Conservatorio de Música y de la vistosa exhibición de gimnastas del Club Rítmica Carballo.

El Premio Mellor deportista carballesa (5 nominadas) fue para Ruth Fuentefría Sánchez, de Halterofilia Coruña. Entre los logros valorados están los ser campeona de Galicia absoluta, subcampeona de España y su condición de internacional absoluta.

En esta categoría la elección estuvo muy ajustada, motivo por el que se acordó conceder una mención especial a Elena Vázquez.

Como Mellor deportista carballés (9 nominados) se eligió a Tomás Pombo Álvarez, que acaba de convertirse en el primer ciclista profesional carballés tras su fichaje por el Movistar Team Academy UCI. Además, es internacional Sub 23 con España.

El Premio Mellor promesa carballesa (4) se lo llevó Lucía Ngnipa Nintedem, de Balonmán Xiria, cadete que juega también con el primer equipo y en la selección española de la categoría.

Como Mellor promesa carballés (6) fue elegido Brais Pensado Albertí, del Sysca, que cuenta con varios títulos de campeón de España y dos de subcampeón de Europa júnior, entre otros logros.

La distinción Pedras Blancas (actuación deportiva más relevante) se concedió ex-quo al Bergantiños sénior femenino y al equipo sénior de Escola Lubiáns que milita en OK Bronce.

El Premio Carballo Deporte (4) fue para la Asociación Un Paso Máis, por poner en valor el deporte inclusivo.

El Premio Luis Calvo Sanz a la entidad más destacada por su apoyo al deporte carballés fue para la Fundación Luis Calvo Sanz.

El director deportivo de Basket Xiria, Arturo Ferraces, se llevó el Premio Arsenio Iglesias al mejor entrenador (7 nominaciones).

Por último, el Premio Vida adicada ao deporte (6) fue para Gema Paz Bello, profesora de educación física en el IES Alfredo Brañas durante 40 años y fundadora de la AD Xiria en 1983.

La entrega corrió a cargo de las autoridades y de dirigentes de las federaciones a las que pertenecen los deportistas premiados.

El hijo del mítico Arsenio Iglesias entregó el premio al mejor entrenador a Arturo Ferraces.

No pudieron acudir a recoger su premio Brais Pensado, por estar en el Mundial Júnior de Nueva Zelanda; ni el ciclista Tomás Pombo, concentrado con su nuevo equipo.

Reconocimientos para Evencio Ferrero, Luciano Calvo, Anxo Fuentefría y Elena Vázquez

Las bases que regían la concesión de los Premios do Deporte Concello de Carballo contemplaban la posibilidad de entregar alguna mención especial a personas o entidades que se distinguiesen por su trayectoria o por su apoyo al deporte carballés.

El Consello Deportivo Municipal acordó hacer uso de esa prerrogativa y entregar un total de cuatro menciones especiales.

Una de ellas fue para el exalcalde Evencio Ferrero. Desde antes de acceder al cargo y a lo largo de los 22 años que permaneció al frente de la Alcaldía se distinguió por su decidido apoyo al deporte local.

Otra de las menciones especiales fue para el empresario Luciano Calvo Pumpido, una de las cabezas visibles de la conservera Calvo, compañía que desde siempre también ha estado estrechamente ligada en calidad de sponsor al deporte carballés.

´Chano´Calvo ha ido mucho más allá de ese patrocinio al asumir la máxima responsabilidad en la gestión de clubes como el Balonmán Xiria o el Bergantiños.

Otra de las menciones especiales fue para el nadador Anxo Fuentefría Fernández por lo reñida que estuvo la votación a la hora de designar al mejor promesa carballés.

Y es que pese a su juventud, el nadador de la AD Fogar cuenta ya con un envidiable palmarés: un oro y un bronce en el Campeonato de España, 3 oros en el Campeonato gallego y tres mejores marcas gallegas.

Por último, el Consello Deportivo Municipal acordó asimismo hacer entrega de otra mención especial a Elena Vázquez por su trayectoria deportiva y por contribuir a dar visibilidad a la mujer dentro del mundo del deporte.