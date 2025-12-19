Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Xiria viaja a Porriño con la pretensión de seguir escalando en la clasificación

Un triunfo carballés les permitiría llegar a las vacaciones navideñas con el equipo consolidado en la parte alta de la tabla

Redacción
19/12/2025 23:37
Una jugada del Calvo Xiria-Reconquista
Una jugada del Calvo Xiria-Reconquista
Raúl López Molina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El Calvo Xiria afronta este sábado el último compromiso del año jugando en el Pabellón Municipal de Porriño (20.30 horas), con el objetivo de seguir escalando posiciones en la tabla. 

Los carballeses llegan a la cita en un excelente momento luego de las últimas victorias en Canarias y en casa ante el Carballal. 

Balonmano Porriño, por su parte, lleva una temporada más irregular y está situado en la parte baja de la tabla. 

Los pontevedreses se están mostrando frágiles en su pista, en donde cayeron ante Novás, Bueu e Ingenio, aunque lograron ganarle al Cañiza (31-30).

Recientemente rompieron su mala racha en Canarias ante el Gáldar (25-26) y hoy vuelven a jugar en casa después de caer en Culleredo (28-25).

 

La necesidad que tienen de puntuar les convierte en un rival más peligroso y con motivación extra. 

La clave para los carballeses será mantener el nivel de intensidad defensiva mostrado en los últimos partidos e imponer su velocidad en ataque. 

También deberán jugar muy concentrados porque un triunfo les consolida en la zona noble de la tabla

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

La Diputación financiará el 80% del coste de la remodelación de la Praza de Vigo de Carballo
A. Pérez Cavolo
Uno de los tramos en los que se actuará en la avenida de Fisterra hasta A Revolta

Formalizado el contrato del proyecto para humanizar la avenida de Fisterra
A. Pérez Cavolo
Foto de familia de los 50 candidatos nominados a los premios con las autoridades asistentes a la gala de entrega

Carballo premia a sus deportistas más destacados del año en una emotiva y concurrida gala
Redacción
Imagen del Calvo Xiria-Univesidad de Oviedo

Basket Xiria juega el último partido del año en la pista del Navia asturiano
Redacción