El Xiria viaja a Porriño con la pretensión de seguir escalando en la clasificación

Una jugada del Calvo Xiria-Reconquista Raúl López Molina

El Calvo Xiria afronta este sábado el último compromiso del año jugando en el Pabellón Municipal de Porriño (20.30 horas), con el objetivo de seguir escalando posiciones en la tabla.

Los carballeses llegan a la cita en un excelente momento luego de las últimas victorias en Canarias y en casa ante el Carballal.

Balonmano Porriño, por su parte, lleva una temporada más irregular y está situado en la parte baja de la tabla.

Los pontevedreses se están mostrando frágiles en su pista, en donde cayeron ante Novás, Bueu e Ingenio, aunque lograron ganarle al Cañiza (31-30).

Recientemente rompieron su mala racha en Canarias ante el Gáldar (25-26) y hoy vuelven a jugar en casa después de caer en Culleredo (28-25).

La necesidad que tienen de puntuar les convierte en un rival más peligroso y con motivación extra.

La clave para los carballeses será mantener el nivel de intensidad defensiva mostrado en los últimos partidos e imponer su velocidad en ataque.

También deberán jugar muy concentrados porque un triunfo les consolida en la zona noble de la tabla