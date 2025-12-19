Fran Gómez Pallas vuelve al Dakar con una moto eléctrica

Fran Gómez Pallas y sus compañeros de equipo posando junto al alcalde de Carballo, Daniel Pérez, y al edil de Deportes, Daniel Barreiro Mar Casal

El piloto carballés Fran Gómez Pallas volverá a correr el próximo París-Dakar que se disputará del 3 al 17 de enero de 2026 por los desiertos de Arabia Saudí.

Será su novena presencia en la mítica prueba y repetirá en la misma categoría de 2024, la novedosa Mission 1.000 reservada a motos eléctricas.

El carballés aspira a desquitarse de la decepción de hace dos años cuando tuvo que abandonar después de que le rompiese al chasis de su moto artesanal cuando estaba a tan solo 12 kilómetros de la línea de meta de la penúltima etapa, accidente en el que se fisuró dos costillas.

Esta vez ha recurrido a una proyecto más profesional y ambicioso liderado por la marca Arctic Leopard y en el que tendrá como compañeros de equipo a Miguel Puertas y a Esther Merino, con los que confía en ser primeros por equipos en la categoría Mission 1.000.

Gómez Pallas escogió el Concello de Carballo para presentar al grupo que le acompañará en esta nueva aventura por el desierto africano.

Tras agradecer el apoyo a los patrocinadores que hacen posible que vuelva a correr el Dakar por novena vez, explicó que de ese equipo forman parte el ingeniero Pablo Catalán, el mecánico Isma, el fotógrafo Marcos Pombo, un técnico chino y David López, que ejercerá de director deportivo.

Puertas en un piloto con amplia experiencia en el Dakar, mientras que la andaluza Esther Merino es tricampeona de España y campeona del Mundo de Rallis.

Fran Gómez y su equipo estuvieron arropados en la presentación por otros deportistas destacados como el piloto Luis Penide y el triatleta Iván Raña; así como por miembros del gobierno carballés liderado por Daniel Pérez y por el jefe territorial de la Secretaría Xeral para o Deporte, Roberto García Fernández.

El representante de la Xunta aprovechó para felicitar al nuevo alcalde y acordarse de su antecesor, al tiempo que le deseaba mucha suerte al Arctic Leopard.

También el regidor, Daniel Pérez, quiso desearle lo mejor al piloto carballés y a sus compañeros de aventura, les animó a disfrutar mucho de la experiencia y puso en valor el hecho de que durante el desarrollo del Dakar Fran Gómez va a actuar como “embaixador de Carballo”.