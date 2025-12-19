Último escollo para el Bergantiños

Los carballeses tratarán de repetir el gran partido que hicieron ante la Gimnástica Segoviana Raúl López Molina

La de la tarde de este sábado ante el Sámano (As Eiroas, 17.00 horas) es una gran oportunidad para que el Bergantiños se marche de —cortas— vacaciones en puestos de playoff de ascenso.

Las cuentas para ello son claras, debe vencer al colista y entonces solo tendrá que preocuparse de en cual de las cuatro posiciones de la promoción despide el 2025.

Con la ausencia de Tass, que la pasada jornada vio la quinta amarilla y cumple ciclo, se abre una puerta en el once inicial para Meli, otro de los centrocampistas de nivel con los que cuenta el cuadro carballés.

Los visitantes tienen también una baja en su sala de máquinas, la de un David Aguirre que viene de ver la roja. La dinámica reciente juega a favor de un Bergan que dejó atrás su periodo de más dudas con dos triunfos ante la Gimnástica Segoviana (3-1) y el Lealtad (0-1).

Por su parte, el Sámano viene de caer ante el Atlético Astorga (3-0) y el ya citado Langreo (1-2).

También los números globales, pues el equipo carballés se está mostrando fuerte en As Eiroas, donde ha sumado cuatro victorias, tres empates y solo ha caído en una ocasión, frente al Oviedo Vetusta (1-2); mientras que el Sámano todavía no ha podido estrenar su casillero de triunfos como visitante.

En total son tres empates y cuatro derrotas lejos de tierras cántabras, donde sumó sus únicos triunfos en esta Liga ante Valladolid Promesas y Marino de Luanco.

Como es habitual, el técnico Simón Lamas hizo una valoración previa del partido. “Queremos acabar da mellor forma diante do noso público. No último partido que xogamos aquí voltamos ser o equipo que queremos ser na casa e agora temos outra oportunidade ante un equipo que nos vai plantexar un fútbol moi directo”, reflexionó el técnico.