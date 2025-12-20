Mi cuenta

Diario de Ferrol

Deportes

El 17º duatlón de Reis de Vimianzo será el 11 de enero

Será la única prueba de duatlón cross que se dispute en Galicia durante el año

Redacción
20/12/2025 23:11
Presentación del duatlón de Reis este sábado
Presentación del duatlón de Reis este sábado
Cedida
El Concello de Vimianzo presentó este sábado la 17ª edición del Duatlón de Reis, que se celebrará el domingo 11 de enero de 2026 en la parroquia de Salto y será la única prueba de duatlón cross que se dispute en Galicia durante el año.

 En el acto de presentación participaron Mónica Rodríguez, alcaldesa del Concello de Vimianzo; Sergio Miñones, concejal de Deportes; Víctor Santos, técnico municipal del área; y Gustavo Álvarez, en representación de la Federación Galega de Triatlón. 

Como es habitual, habrá dos distancias: la SuperSprint, con salida a las 9:30 horas, que incluye el campeonato gallego de la modalidad para las categorías cadete, juvenil y júnior, además de la prueba popular; y la Estándar, con salida a las 11:30 horas, que contará con el campeonato gallego en distancia estándar y la prueba de relevos. 

El recorrido será el mismo que en años anteriores, manteniendo un trazado ya conocido por quienes repiten cada año en la competición. La organización ofrecerá servicio de guardarropas, lavado de bicicletas, duchas, y al final de la jornada se podrá disfrutar del tradicional chocolate y roscón de Reyes. 

Durante la presentación, el concejal de Deportes, Sergio Miñones, destacó la importancia de esta cita en el calendario gallego, calificándola como una prueba “ineludible para los cientos de corredores y corredoras que cada año se acercan a Vimianzo para comenzar el año con una competición deportiva de primer nivel”. El proceso de inscripción ya está abierto y se puede formalizar a través de la página web de la Federación Gallega de Triatlón. 

