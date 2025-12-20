Mi cuenta

Diario de Ferrol

Deportes

El Bergan despide el año en puestos de playoff

El conjunto carballés se impuso este sábado al colista, el Sámano, por 1-0 en As Eiroas

Redacción
20/12/2025 23:04
Encuentro de este sábado entre Bergan y Sámano
Encuentro de este sábado entre Bergan y Sámano
Raúl López
El Bergantiños pasará unas felices Navidades tras sumar su tercera victoria consecutiva y terminar el año en zona de promoción. Un penalti forzado y transformado por Marru, que consiguió su duodécimo gol de la temporada, fue suficiente para derrotar a un Sámano (1-0) muy flojo que demostró notables carencias ofensivas. El cuadro carballés se adelantó a los diez minutos de juego y después manejó los tiempos de un partido que tuvo muy poca historia. 

