El Bergan despide el año en puestos de playoff

Encuentro de este sábado entre Bergan y Sámano

El Bergantiños pasará unas felices Navidades tras sumar su tercera victoria consecutiva y terminar el año en zona de promoción. Un penalti forzado y transformado por Marru, que consiguió su duodécimo gol de la temporada, fue suficiente para derrotar a un Sámano (1-0) muy flojo que demostró notables carencias ofensivas. El cuadro carballés se adelantó a los diez minutos de juego y después manejó los tiempos de un partido que tuvo muy poca historia.