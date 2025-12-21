El Dumbría rompe su mala racha en una jornada con empate del Paiosaco y dura derrota del Sofán
El líder de Preferente, el Negreira, cayó ante el Betanzos
Tras diez victorias seguidas, el líder de Preferente, el Negreira, cayó derrotado ante un Betanzos que cada vez está a mejor nivel. Por su parte, el Paiosaco empató 1-1 ante el San Tirso en A Porta Santa, en un partido intenso que pudo caer para cualquiera. El Paiosaco, que ahora tiene seis puntos de margen sobre el descenso, buscó las contras y de esa forma encontró el 1-0 de Iván Amor a centro de Dani Carnota. El dominio de la posesión era para un San Tirso que redobló esfuerzos en la segunda mitad y empató con una falta directa de Rellán. Al final hubo ocasiones para ambos, pero no se movió más el marcador.
Puebla 4-0 Sofán Dura derrota del equipo carballés, que continúa sexto a cinco puntos del playoff. Bertúa y Juan García pusieron tierra de por medio y el propio Bertúa y Hugo Suárez cerraron la goleada en los últimos minutos del encuentro.
Dumbría 2-1 Ribeira Victoria con remontada para el Dumbría en O Conco tras cuatro derrotas consecutivas. El Ribeira se adelantaba en el minuto 17 y hubo que esperar a la segunda parte para cuajar la remontada. Mario Insua empataba en el 72 y Diego Estévez hacía el tanto de la victoria en el minuto 90 de juego.