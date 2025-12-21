El Dumbría rompe su mala racha en una jornada con empate del Paiosaco y dura derrota del Sofán

Paiosaco y San Tirso, este domingo en A Porta Santa Raúl López

Tras diez victorias seguidas, el líder de Preferente, el Negreira, cayó derrotado ante un Betanzos que cada vez está a mejor nivel. Por su parte, el Paiosaco empató 1-1 ante el San Tirso en A Porta Santa, en un partido intenso que pudo caer para cualquiera. El Paiosaco, que ahora tiene seis puntos de margen sobre el descenso, buscó las contras y de esa forma encontró el 1-0 de Iván Amor a centro de Dani Carnota. El dominio de la posesión era para un San Tirso que redobló esfuerzos en la segunda mitad y empató con una falta directa de Rellán. Al final hubo ocasiones para ambos, pero no se movió más el marcador.

Puebla 4-0 Sofán Dura derrota del equipo carballés, que continúa sexto a cinco puntos del playoff. Bertúa y Juan García pusieron tierra de por medio y el propio Bertúa y Hugo Suárez cerraron la goleada en los últimos minutos del encuentro.

Dumbría 2-1 Ribeira Victoria con remontada para el Dumbría en O Conco tras cuatro derrotas consecutivas. El Ribeira se adelantaba en el minuto 17 y hubo que esperar a la segunda parte para cuajar la remontada. Mario Insua empataba en el 72 y Diego Estévez hacía el tanto de la victoria en el minuto 90 de juego.