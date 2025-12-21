Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Dumbría rompe su mala racha en una jornada con empate del Paiosaco y dura derrota del Sofán

El líder de Preferente, el Negreira, cayó ante el Betanzos

Redacción
21/12/2025 22:48
Paiosaco y San Tirso, este domingo en A Porta Santa
Paiosaco y San Tirso, este domingo en A Porta Santa
Raúl López
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Tras diez victorias seguidas, el líder de Preferente, el Negreira, cayó derrotado ante un Betanzos que cada vez está a mejor nivel. Por su parte, el Paiosaco empató 1-1 ante el San Tirso en A Porta Santa, en un partido intenso que pudo caer para cualquiera. El Paiosaco, que ahora tiene seis puntos de margen sobre el descenso, buscó las contras y de esa forma encontró el 1-0 de Iván Amor a centro de Dani Carnota. El dominio de la posesión era para un San Tirso que redobló esfuerzos en la segunda mitad y empató con una falta directa de Rellán. Al final hubo ocasiones para ambos, pero no se movió más el marcador. 

Puebla 4-0 Sofán Dura derrota del equipo carballés, que continúa sexto a cinco puntos del playoff. Bertúa y Juan García pusieron tierra de por medio y el propio Bertúa y Hugo Suárez cerraron la goleada en los últimos minutos del encuentro. 

Dumbría 2-1 Ribeira Victoria con remontada para el Dumbría en O Conco tras cuatro derrotas consecutivas. El Ribeira se adelantaba en el minuto 17 y hubo que esperar a la segunda parte para cuajar la remontada. Mario Insua empataba en el 72 y Diego Estévez hacía el tanto de la victoria en el minuto 90 de juego. 

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Club do Mar de Caión

Tercera victoria consecutiva para el Club do Mar de Caión
Redacción
Malpica-San Lorenzo

El Malpica recupera el liderato de la Liga da Costa tras vencer al San Lorenzo con doblete de Saydou
Redacción
Las jugadoras del Bergan celebran el tanto del triunfo

Fin de año perfecto para el Bergantiños femenino
Rosa Balsa Silveira
Papá Noel posa con sus elfos en la casita del CCA carballés

La comarca se llena de espíritu navideño con los niños como protagonistas
Redacción