Diario de Ferrol

Deportes

El Malpica recupera el liderato de la Liga da Costa tras vencer al San Lorenzo con doblete de Saydou

Reparto de puntos entre Zas y Sofán B, derrota del Baio y el Xallas escala a la tercera plaza

Redacción
21/12/2025 22:59
Malpica-San Lorenzo
Malpica-San Lorenzo
Raúl López
El Malpica recuperó este domingo el liderato de la Liga da Costa tras imponerse 2-0 al San Lorenzo, que en las dos últimas jornadas ocupó la primera posición. Un doblete de Saydou dio el triunfo a los malpicáns, ante un Berdillo que jugó con uno menos tras la expulsión por doble amarilla de Alejandro Rodríguez en el minuto 29. 

La tercera plaza es para el Xallas, que venció 1-2 en Outes, tras remontar el tanto inicial de Sanchiño (16’). Rubén Blanco, en el 36, y Doro, en el 57, sellaban la remontada.

El Baio, por su parte, cayó 3-1 en el campo del Porteño. Babacar abría el marcador en el 19. En la segunda mitad, el Porteño aumentaba distancias por medio de Jesús López. Tan solo tres minutos más tarde recortaba distancias Norberto. Babacar se encargaba de sentenciar el duelo en el 79’. 

En la zona baja, reparto de puntos entre dos equipos necesitados: Zas y Sofán B (1-1). Touriñán adelantaba al Zas en el 54’ y el Sofán empataba de penalti, transformado por Daniel Calvete. Por su parte, el Mazaricos, colista con diez puntos, cayó 5-1 en As Redondas ante el Cabana. Los locales se pusieron 2-0 con goles de David Rey y Miguel Blanco, pero Trillo recortaba distancias desde los once metros. Un doblete de Brais Fontenla y otro tanto de Mario Romar sentenciaban el choque para los cabaneses. 

En cuanto al resto de partidos, el Ponteceso se impuso en el campo del Montelouro 0-1 con un gol de Alberto Recarey; el Soneira venció 1-2 en Corcubión y el Corme ganó 2-0 al Muros con goles de Israel y Rubén. 

