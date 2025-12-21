Las jugadoras del Bergan celebran el tanto del triunfo Raúl López

Fin de año perfecto para el Bergantiños femenino, que el pasado viernes era galardonado en los I Premios do Deporte Concello de Carballo y este domingo sumaba tres puntos en As Eiroas ante un intratable Victoria CF, poniendo fin a la racha de dos derrotas consecutivas ante Boiro y Friol. Las carballesas se mantienen en la quinta plaza con 22 puntos.

El Victoria CF vio frenada su racha de cinco victorias seguidas —y nueve partidos sin encajar— ante su bestia negra, un Bergantiños (1-0) que ya le había derrotado en la jornada inicial. De hecho, las dos únicas derrotas de las coruñesas fueron ante el conjunto carballés.

Las carballesas estuvieron mejor al inicio y encontraron premio con el gol de Claudia, ex del cuadro coruñés, a los 26 minutos en una falta lateral. A partir de ahí, y sobre todo durante la segunda mitad, el Victoria se volcó en busca del empate, pero se estrelló ante los palos y el ordenado bloque bajo del Bergan.

Una jugada del encuentro Raúl López

Raúl Martos, entrenador del Bergantiños, destacó que se trató de un partido muy intenso y disputado, con un ritmo bastante alto desde el inicio. La primera parte fue de dominio local. “Combinamos bastante bien todas las situaciones de juego, tanto ofensivas como defensivas” costándole al rival salir desde atrás, señala el técnico rojillo. “Hicimos muy buena presión”, lo que dio lugar tener dos ocasiones muy claras, valora el Raúl Martos. El gol llegaba en esa primera mitad en un saque de falta lateral, muy bien lanzada por Claudia.

En la segunda parte, el Bergan salió mermado debido a varias lesiones. “Tuvimos que echar la línea más atrás, esperando, haciendo que el partido fuera un poco más lento, que las jugadoras del Victoria no estuvieran cómodas en ningún momento”, explica el técnico rojillo. Aun así, las coruñesas tuvieron dos ocasiones bastante claras, sobre todo una en los diez minutos finales, aunque el Bergantiños supo aguantar y sacar el partido adelante.