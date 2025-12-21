Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Fin de año perfecto para el Bergantiños femenino

Las carballesas se imponen 1-0 a un Victoria CF que llevaba una racha espectacular

Rosa Balsa Silveira
21/12/2025 22:54
Las jugadoras del Bergan celebran el tanto del triunfo
Las jugadoras del Bergan celebran el tanto del triunfo
Raúl López
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Fin de año perfecto para el Bergantiños femenino, que el pasado viernes era galardonado en los I Premios do Deporte Concello de Carballo y este domingo sumaba tres puntos en As Eiroas ante un intratable Victoria CF, poniendo fin a la racha de dos derrotas consecutivas ante Boiro y Friol. Las carballesas se mantienen en la quinta plaza con 22 puntos. 

El Victoria CF vio frenada su racha de cinco victorias seguidas —y nueve partidos sin encajar— ante su bestia negra, un Bergantiños (1-0) que ya le había derrotado en la jornada inicial. De hecho, las dos únicas derrotas de las coruñesas fueron ante el conjunto carballés. 

Las carballesas estuvieron mejor al inicio y encontraron premio con el gol de Claudia, ex del cuadro coruñés, a los 26 minutos en una falta lateral. A partir de ahí, y sobre todo durante la segunda mitad, el Victoria se volcó en busca del empate, pero se estrelló ante los palos y el ordenado bloque bajo del Bergan. 

Una jugada del encuentro
Una jugada del encuentro
Raúl López

Raúl Martos, entrenador del Bergantiños, destacó que se trató de un partido muy intenso y disputado, con un ritmo bastante alto desde el inicio. La primera parte fue de dominio local. “Combinamos bastante bien todas las situaciones de juego, tanto ofensivas como defensivas” costándole al rival salir desde atrás, señala el técnico rojillo. “Hicimos muy buena presión”, lo que dio lugar tener dos ocasiones muy claras, valora el Raúl Martos.  El gol llegaba en esa primera mitad en un saque de falta lateral, muy bien lanzada por Claudia. 

En la segunda parte, el Bergan salió mermado debido a varias lesiones. “Tuvimos que echar la línea más atrás, esperando, haciendo que el partido fuera un poco más lento, que las jugadoras del Victoria no estuvieran cómodas en ningún momento”, explica el técnico rojillo. Aun así, las coruñesas tuvieron dos ocasiones bastante claras, sobre todo una en los diez minutos finales, aunque el Bergantiños supo aguantar y sacar el partido adelante

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Club do Mar de Caión

Tercera victoria consecutiva para el Club do Mar de Caión
Redacción
Malpica-San Lorenzo

El Malpica recupera el liderato de la Liga da Costa tras vencer al San Lorenzo con doblete de Saydou
Redacción
Paiosaco y San Tirso, este domingo en A Porta Santa

El Dumbría rompe su mala racha en una jornada con empate del Paiosaco y dura derrota del Sofán
Redacción
Papá Noel posa con sus elfos en la casita del CCA carballés

La comarca se llena de espíritu navideño con los niños como protagonistas
Redacción