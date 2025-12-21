Simón Lamas: “A segunda volta será moi ilusionante”

Simón Lamas, el sábado en el partido ante el Sámano Raúl López

El Bergantiños se comerá el turrón con la sensación del trabajo bien hecho. Los carballeses finalizan el año asentados en los puestos de playoff tras un pleno de victorias en el mes de diciembre. El último triunfo, el conseguido el sábado en As Eiroas ante el colista, el Sámano, por 1-0, con un tanto de Marru desde los once metros.

El entrenador rojillo, Simón Lamas, se muestra satisfecho con la evolución del equipo. Lamas señaló en rueda de prensa que sabían que el rival les plantearía un fútbol directo y con peligro en situaciones de balón parado. “En liñas xerais defendemos ben todas estas situacións, pero faltounos interpretar mellor co balón parado”.

Afirma que a nivel defensivo el Bergantiños estuvo serio, si bien “cando vas gañando pola mínima lle das opcións ao equipo rival de entrar no partido, pero creo que foron máis erros propios os que lles deron opcións a eles e tamén interpretar mellor o xogo”. “Temos que ser máis directos e verticais, xerar máis dificultades na última liña”, apuntó.

Hizo referencia a la juventud del equipo que, a pesar de no ser un filial, tiene muchas similitudes en ese aspecto. “Gústame moito a vontade e a capacidade de traballo que ten o equipo, enfrentando un partido ante un equipo da zona baixa, pero con toda a intención de gañar, adaptándonos ben ao plan de partido”, resaltó Lamas del plantel que dirige.

Llegar al parón navideño sumando tres puntos era lo que quería el Bergan. “Estamos moi contentos, sobre todo porque este parón lle vén moi ben a todos, en especial aos que non son de Galicia, que poderán disfrutar da súa xente, que creo que é moi necesario para afrontar unha segunda volta que será moi ilusionante”.

Tras un mes de noviembre regular, el Bergantiños hizo un diciembre perfecto, con pleno de victorias y situándose en la cuarta plaza con 29 puntos. “Estamos nunha boa dinámica. Outra vez portería a cero e, a nivel xeral, os tres centrais nos dan moita estabilidade. O equipo compite ben e ten as cousas claras”, valoró Simón Lamas.

“Volvemos a sumar nove de nove. Hai un mes pareciamos un desastre, pero era todo o contrario; o equipo non estaba mal, xa que hai que relativizar un pouco. O equipo traballa ben e compite. Os futbolistas teñen moita fame e veñen aquí cada día a mellorar e eso é o que máis orgullosos nos ten que facer sentir do grupo”, concluyó el técnico.

Por su parte, Iago Novo destacó que los 29 puntos con los que llega el Bergan al parón son el resultado del trabajo diario. “El equipo está trabajando muy bien cada día de lunes a sábado y se está reflejando los domingos”. Reconoció que no esperaban estar tan arriba, pero cuando se trabaja con constancia en los entrenamientos y en los partidos “al final eso da resultados”.