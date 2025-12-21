Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Simón Lamas: “A segunda volta será moi ilusionante”

El entrenador del Bergan se muestra satisfecho con el rendimiento del equipo

Rosa Balsa Silveira
21/12/2025 17:11
Simón Lamas, el sábado en el partido ante el Sámano
Simón Lamas, el sábado en el partido ante el Sámano
Raúl López
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

El Bergantiños se comerá el turrón con la sensación del trabajo bien hecho. Los carballeses finalizan el año asentados en los puestos de playoff tras un pleno de victorias en el mes de diciembre. El último triunfo, el conseguido el sábado en As Eiroas ante el colista, el Sámano, por 1-0, con un tanto de Marru desde los once metros. 

El entrenador rojillo, Simón Lamas, se muestra satisfecho con la evolución del equipo. Lamas señaló en rueda de prensa que sabían que el rival les plantearía un fútbol directo y con peligro en situaciones de balón parado. “En liñas xerais defendemos ben todas estas situacións, pero faltounos interpretar mellor co balón parado”.

Afirma que a nivel defensivo el Bergantiños estuvo serio, si bien “cando vas gañando pola mínima lle das opcións ao equipo rival de entrar no partido, pero creo que foron máis erros propios os que lles deron opcións a eles e tamén interpretar mellor o xogo”. “Temos que ser máis directos e verticais, xerar máis dificultades na última liña”, apuntó.

Hizo referencia a la juventud del equipo que, a pesar de no ser un filial, tiene muchas similitudes en ese aspecto. “Gústame moito a vontade e a capacidade de traballo que ten o equipo, enfrentando un partido ante un equipo da zona baixa, pero con toda a intención de gañar, adaptándonos ben ao plan de partido”, resaltó Lamas del plantel que dirige.

 Llegar al parón navideño sumando tres puntos era lo que quería el Bergan. “Estamos moi contentos, sobre todo porque este parón lle vén moi ben a todos, en especial aos que non son de Galicia, que poderán disfrutar da súa xente, que creo que é moi necesario para afrontar unha segunda volta que será moi ilusionante”. 

Tras un mes de noviembre regular, el Bergantiños hizo un diciembre perfecto, con pleno de victorias y situándose en la cuarta plaza con 29 puntos. “Estamos nunha boa dinámica. Outra vez portería a cero e, a nivel xeral, os tres centrais nos dan moita estabilidade. O equipo compite ben e ten as cousas claras”, valoró Simón Lamas.

 “Volvemos a sumar nove de nove. Hai un mes pareciamos un desastre, pero era todo o contrario; o equipo non estaba mal, xa que hai que relativizar un pouco. O equipo traballa ben e compite. Os futbolistas teñen moita fame e veñen aquí cada día a mellorar e eso é o que máis orgullosos nos ten que facer sentir do grupo”, concluyó el técnico. 

Por su parte, Iago Novo destacó que los 29 puntos con los que llega el Bergan al parón son el resultado del trabajo diario. “El equipo está trabajando muy bien cada día de lunes a sábado y se está reflejando los domingos”. Reconoció que no esperaban estar tan arriba, pero cuando se trabaja con constancia en los entrenamientos y en los partidos “al final eso da resultados”. 

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

061

Evacuada una persona tras una intoxicación de gas en Malpica
Redacción
Un antiguo control policial

Cuatro positivos en alcoholemia y cinco en drogas en un control en Carballo
Redacción
Vehículo siniestrado en Carballo

Dos accidentes en Mazaricos en plena granizada
Redacción
Carpa navideña en Cee

El BNG de Cee lamenta que las actividades festivas ignoren las parroquias
Redacción