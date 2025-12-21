Tercera victoria consecutiva para el Club do Mar de Caión

Club do Mar de Caión Raúl López Molina

El Club do Mar sumó este domingo su tercera victoria consecutiva al imponerse 1-2 en el campo del Vizoño. Victoria con remontada del Club do Mar ante un rival que se adelantaba cuando tan solo iban tres minutos de partido. Hubo que esperar a la media hora de juego para que Álex Romero hiciese el tanto del empate, resultado con el que se llegaba al descanso. En la segunda parte, Adrián Carballeira culminaba la remontada caionesa (minuto 54). El Club do Mar escala una posición y se sitúa en la quinta plaza con 26 puntos, a uno de distancia de la zona de playoff.

Por su parte, el Muxía empató 1-1 en A Arliña ante el Racing San Lorenzo. Los locales comenzaron ganando con un tanto de Manu Nogueira en el minuto 22, pero antes del descanso los visitantes lograban la igualada, un marcador que ya no se movería en el resto del encuentro. El Muxía cae hasta la décima plaza con 24 puntos.

Derrota para el Camariñas en casa ante el Bastavales por 1-3. Los visitantes se ponían por delante a los cuatro minutos de juego con un gol de Adan, que Mario Suárez neutralizaba anotando en el diez. Sin embargo, antes del descanso llegaba el segundo del Bastavales, que sentenciaba en el 90’ con un tanto en propia meta del Camariñas. Los camariñáns son decimoterceros con 21 puntos.

No levantan cabeza los equipos de la zona baja de la tabla. La Esteirana, colista con nueve puntos, cayó 0-4 en su feudo ante el Cire de Melide. El Fisterra, penúltimo, sucumbió en Arasolis ante el líder, un Bertamiráns intratable, por 0-2. Los visitantes se adelantaron de penalti pasado el cuarto de hora de juego y sentenciaron en el minuto 90.

A su vez, el Castriz, antepenúltimo con quince puntos, perdió en su visita al Praíña. Y eso que comenzaron ganando los xalleiros con un tanto de Marcos Corzón en el 25’, resultado con el que se llegaba al descanso. Los visitantes empataban en el 59 y, cuando parecía que habría reparto de puntos, llegaba el mazazo en el minuto 90.

Por otro lado, el Tordoia se impuso 3-2 al Calo.