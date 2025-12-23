Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Oza gana al Atl. Pereiriña y continúa a la caza del líder

El Coristanco golea al Muxía B y está a un triunfo de proclamarse campeón de invierno

Manuel Froxán Rial
23/12/2025 21:50
Una acción del Cerqueda-Nantón (2-2) disputado en el recinto de Xaviña
Una acción del Cerqueda-Nantón (2-2) disputado en el recinto de Xaviña
Raúl López Molina
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El Coristanco está más cerca de proclamarse campeón de invierno del grupo de Tercera Fgtgal correspondiente a la zona de la Costa. 

Tras su triunfo por 0-4 ante el Muxía B a los coristanqueses les bastará una victoria más para hacerse con ese título honorífico a falta todavía de dos jornadas para el final de la primera vuelta. 

En el recinto de Arliña los visitantes impusieron muy pronto su ley. No se habían cumplido ni 10 minutos cuando Pablo Pose hizo el 0-1. 

El mismo jugador completó su particular hat-trick al comienzo de la segunda mitad. Kevin marcaría el último de su equipo. 

El Oza derrotó por 4-1 al Atl. Pereiriña y se confirma como el principal perseguidor del líder. 

Los carballeses empezaron perdiendo, pero Eloy con dos goles, el segundo nada más salir del descanso, le dio la vuelta al marcador. Salah Eddin y Saad ampliaron la ventaja local. 

El UC Cee, que el domingo descansó, es tercero. Cuarto, con los mismos 26 puntos, está un Cerqueda que no pasó del empate (2-2) ante el Nantón. 

El equipo cabanés se adelantó por dos veces con goles de Alejandro y Iago. 

Eloy Santos fue el goleador de un Cerqueda que recogió alimentos para gente necesitada. 

El Sporting Seaia sumó 1 punto en Lira (3-3). Iván (2) y Xurxo marcaron para los locales y Sergio, Alejandro e Iván lo hicieron para los visitantes.

El colista Inter de Brens nada pudo hacer ante un Camelle que le superó por 1-4, con tantos de Gabriel, Miguel, Micael e Iván. El gol ceense fue obra de Alejandro.

 El Laxe sumó su tercer triunfo de la temporada al ganar en Baíñas por 1-3, con dianas de Adrián, (2) y Darío. 

Por último, el Volantes se impuso con apuros al Buño (2-1). Los muradanos se adelantaron por medio de Jonathan y Saúl, y Brais se encargó con su gol de darle emoción a los últimos 20 minutos de partido.

Nueva goleada del Xuventude Laracha

En el grupo I el Xuventude Laracha sigue con su festival goleador. El domingo ganó en el campo del Rosalía de Mera por 0-9, goles de Diego Baldomir (3), Julián (2), Manuel, Nicolás y David. 

En las últimas cuatro jornadas los laracheses han marcado 33 goles. En el grupo III el Bergantiños recupera el liderato al no haber jugado el Visantoña. 

Los carballeses derrotar al Atl. Cercedense por 3-1. William, Samnuel y Saar marcaron para los locales; y Chousa para los de Cerceda. 

También derrotó el San Martiño por 3-0 al Vila de Ordes, con goles de Iván, José y Alberto. Por último, el San Martiño cayó 5-2 en Vilasantar.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

La actual pista de atletismo del barrio de O Chorís de Carballo

O Chorís contará en 2026 con más equipamientos para practicar atletismo
A. Pérez Cavolo
Los mayores reciben las postales del alumnado

El IES de Ponteceso envía postales a las personas mayores en su lucha por combatir la soledad
Redacción
Cartel del concierto del grupo De Vacas

El grupo De Vacas actúa el viernes en Carballo
Redacción
La gala se celebró el pasado sábado en el pabellón Carballo Calero

Gala de Navidad de los integrantes de la sección de patinaje artístico de Escola Lubiáns
Redacción