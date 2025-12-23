El Oza gana al Atl. Pereiriña y continúa a la caza del líder

Una acción del Cerqueda-Nantón (2-2) disputado en el recinto de Xaviña Raúl López Molina

El Coristanco está más cerca de proclamarse campeón de invierno del grupo de Tercera Fgtgal correspondiente a la zona de la Costa.

Tras su triunfo por 0-4 ante el Muxía B a los coristanqueses les bastará una victoria más para hacerse con ese título honorífico a falta todavía de dos jornadas para el final de la primera vuelta.

En el recinto de Arliña los visitantes impusieron muy pronto su ley. No se habían cumplido ni 10 minutos cuando Pablo Pose hizo el 0-1.

El mismo jugador completó su particular hat-trick al comienzo de la segunda mitad. Kevin marcaría el último de su equipo.

El Oza derrotó por 4-1 al Atl. Pereiriña y se confirma como el principal perseguidor del líder.

Los carballeses empezaron perdiendo, pero Eloy con dos goles, el segundo nada más salir del descanso, le dio la vuelta al marcador. Salah Eddin y Saad ampliaron la ventaja local.

El UC Cee, que el domingo descansó, es tercero. Cuarto, con los mismos 26 puntos, está un Cerqueda que no pasó del empate (2-2) ante el Nantón.

El equipo cabanés se adelantó por dos veces con goles de Alejandro y Iago.

Eloy Santos fue el goleador de un Cerqueda que recogió alimentos para gente necesitada.

El Sporting Seaia sumó 1 punto en Lira (3-3). Iván (2) y Xurxo marcaron para los locales y Sergio, Alejandro e Iván lo hicieron para los visitantes.

El colista Inter de Brens nada pudo hacer ante un Camelle que le superó por 1-4, con tantos de Gabriel, Miguel, Micael e Iván. El gol ceense fue obra de Alejandro.

El Laxe sumó su tercer triunfo de la temporada al ganar en Baíñas por 1-3, con dianas de Adrián, (2) y Darío.

Por último, el Volantes se impuso con apuros al Buño (2-1). Los muradanos se adelantaron por medio de Jonathan y Saúl, y Brais se encargó con su gol de darle emoción a los últimos 20 minutos de partido.

Nueva goleada del Xuventude Laracha

En el grupo I el Xuventude Laracha sigue con su festival goleador. El domingo ganó en el campo del Rosalía de Mera por 0-9, goles de Diego Baldomir (3), Julián (2), Manuel, Nicolás y David.

En las últimas cuatro jornadas los laracheses han marcado 33 goles. En el grupo III el Bergantiños recupera el liderato al no haber jugado el Visantoña.

Los carballeses derrotar al Atl. Cercedense por 3-1. William, Samnuel y Saar marcaron para los locales; y Chousa para los de Cerceda.

También derrotó el San Martiño por 3-0 al Vila de Ordes, con goles de Iván, José y Alberto. Por último, el San Martiño cayó 5-2 en Vilasantar.