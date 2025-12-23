Mi cuenta

Deportes

Las ligas de veteranos están al rojo vivo por la parte alta de la tabla

En División de Honor hay un triple empate en cabeza y en Primera son cuatro los equipos que lideran con el mismo número de puntos

Redacción
23/12/2025 21:54
Un partido de archivo de la competición de fútbol veterano de la Costa
Un partido de archivo de la competición de fútbol veterano de la Costa
Raúl López Molina
Tanto en División de Honor como en Primera División de Veteranos de la Costa la igualdad es máxima en cabeza de la tabla. 

En la máxima categoría hay un triple empate a 27 puntos entre Sporting Zas, San Ramón y San Román. 

Los sportinguistas ganaron en Buño por 1-3 y son campeones honoríficos de invierno después de que el San Román no pasara del empate (1-1) en el campo del Atlético Carballo, otro de los punteros del grupo. 

Por su parte, el San Ramón no tuvo mayores problemas para doblegar por 5-1 al Razo. 

La restantes marcadores fueron: Ponteceso-San Lorenzo, 4-3; Soneira-Cances, 5-2; Oza-Coristanco, 2-1; Buño-Sp. Zas, 1-3; y Dumbría-Castriz, 4-1.

Primera División

En 1ª División los choques de la 12ª jornada quedaron como sigue: Fisterra-Sp. Bértoa, 1-2; Leloio-A Piña, 3-7; Dep. Carballo-Sofán, 2-5; Cabana-Mazaricos, 1-0; Nantón-Malpica, 0-2; y Soandres-Corme, 0-6. 

Aquí hay un cuádruple empate a 28 puntos en cabeza entre Cabana, Malpica, A Piña y Corme.

