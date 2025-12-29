Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Cabana y Sp. Zas se meten en ldieciseisavos de la Copa da Costa

Los cabaneses superaron al Nantón y los sportinguistas apearon al Corcubión

Manuel Froxán Rial
29/12/2025 17:50
Una jugada del Nantón-Cabana disputado en As Fontiñas
Una jugada del Nantón-Cabana disputado en As Fontiñas
Raúl López Molina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Los enfrentamientos de decisiesavos de final de la Copa da Costa quedaron completados el pasado domingo tras la disputa de los dos partidos que quedaban pendientes de la fase previa de la competición.

 En uno de ellos el Cabana se impuso por 0-3 en el derbi disputado en Nantón, mientras en el otro el Sporting Zas se deshizo del Corcubión en la tanda de penaltis, después de que el choque disputado en O Novo Cubeleiro finalizase con empate a 2 goles. 

El derbi cabanés fue presenciado por bastante público y lo encarrilaron los visitantes con dos goles marcados de manera casi consecutiva cuando aún no se había cumplido la primera media hora de partido. 

El 0-1 fue obra de Pablo Pose y un par de minutos después Brais Fontenla hacía el segundo. 

Con el marcador ya muy cuesta arriba el Nantón no se rindió pero tuvo que acabar claudicando ante un rival superior. 

El definitivo 0-3 llegaría ya en los últimos minutos de partido y fue un autogol de Aarón Silva. 

Más igualado estuvo el Corcubión-Sporting Zas. Poco después de la media hora Iván Redondo adelantó a los visitantes, pero a los veinte minutos de la reanudación César Lojo volvió a colocar la tablas en el marcador. 

A falta de un cuarto de hora Salah adelantó a los de Zas, pero en el tramo final César Lojo volvió a empatar. 

Para decidir el ganador de la eliminatoria hubo que lanzar 14 penaltis.

 En la tanda inicial fallaron por parte del Corcubión su goleador César Lojo y Jon, y por parte visitante Anxo y Mauro. 

En la siguiente serie, ya al fallo, empezaron marcando Juanma Castreje y Mohamed Marjane, luego falló Luis Lojo y Ronny acertó en el definitivo lanzamiento para el Zas que jugará la siguiente ronda en el campo del Sp. Seaia. 

El Cabana, por su parte, se enfrentará a domicilio al Coristanco. 

El resto de emparejamientos son: Oza-Muros, Mazaricos-Fisterra, Baíñas-Monte Louro, Volantes de Baño-Soneira, UC Cee-Porteño, Laxe-Baio, Inter de Brens-Xallas, San Lorenzo-Muxía, Atl. Pereiriña-Camariñas, Dumbría-Sofán, Camelle-Outes, Ponteceso-Castriz, Lira-Malpica y Corme-Esteirana. El plato fuerte es sin duda el Dumbría-Sofán. Todos los partidos se juegan el próximo fin de semana.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El ideal gallego

El peaje de la autovía entre Carballo y A Coruña no subirá el próximo año y se mantendrán las bonificaciones
Redacción
Representantes municipales de Carballo y Coristanco, reunidos para organizar el obradoiro

Carballo y Coristanco solicitan un nuevo obradoiro conjunto
A. Pérez Cavolo
El alcalde, Daniel Pérez y la concejala de Facenda Belén Lendoiro durante un momento del pleno de este lunes

Carballo aprueba sus presupuestos "máis ambiciosos" con duras críticas de la oposición
A. Pérez Cavolo
2026

Malpica lanza el calendario municipal con las fotos del concurso
Redacción