Cabana y Sp. Zas se meten en ldieciseisavos de la Copa da Costa

Una jugada del Nantón-Cabana disputado en As Fontiñas Raúl López Molina

Los enfrentamientos de decisiesavos de final de la Copa da Costa quedaron completados el pasado domingo tras la disputa de los dos partidos que quedaban pendientes de la fase previa de la competición.

En uno de ellos el Cabana se impuso por 0-3 en el derbi disputado en Nantón, mientras en el otro el Sporting Zas se deshizo del Corcubión en la tanda de penaltis, después de que el choque disputado en O Novo Cubeleiro finalizase con empate a 2 goles.

El derbi cabanés fue presenciado por bastante público y lo encarrilaron los visitantes con dos goles marcados de manera casi consecutiva cuando aún no se había cumplido la primera media hora de partido.

El 0-1 fue obra de Pablo Pose y un par de minutos después Brais Fontenla hacía el segundo.

Con el marcador ya muy cuesta arriba el Nantón no se rindió pero tuvo que acabar claudicando ante un rival superior.

El definitivo 0-3 llegaría ya en los últimos minutos de partido y fue un autogol de Aarón Silva.

Más igualado estuvo el Corcubión-Sporting Zas. Poco después de la media hora Iván Redondo adelantó a los visitantes, pero a los veinte minutos de la reanudación César Lojo volvió a colocar la tablas en el marcador.

A falta de un cuarto de hora Salah adelantó a los de Zas, pero en el tramo final César Lojo volvió a empatar.

Para decidir el ganador de la eliminatoria hubo que lanzar 14 penaltis.

En la tanda inicial fallaron por parte del Corcubión su goleador César Lojo y Jon, y por parte visitante Anxo y Mauro.

En la siguiente serie, ya al fallo, empezaron marcando Juanma Castreje y Mohamed Marjane, luego falló Luis Lojo y Ronny acertó en el definitivo lanzamiento para el Zas que jugará la siguiente ronda en el campo del Sp. Seaia.

El Cabana, por su parte, se enfrentará a domicilio al Coristanco.

El resto de emparejamientos son: Oza-Muros, Mazaricos-Fisterra, Baíñas-Monte Louro, Volantes de Baño-Soneira, UC Cee-Porteño, Laxe-Baio, Inter de Brens-Xallas, San Lorenzo-Muxía, Atl. Pereiriña-Camariñas, Dumbría-Sofán, Camelle-Outes, Ponteceso-Castriz, Lira-Malpica y Corme-Esteirana. El plato fuerte es sin duda el Dumbría-Sofán. Todos los partidos se juegan el próximo fin de semana.