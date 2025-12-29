Más de 400 inscritos en la octava edición de la San Silvestre Malpicana

Imagen de la pasada edición de la carrera EC

En Malpica está todo listo para la tradicional carrera de San Silvestre que se va a celebrar este miércoles para despedir el año con alegría y buen humor.

Finalmente, el número de inscripciones supera las 400 y los participantes ya pueden empezar a recoger los dorsales esta tarde (de 16 a 20 horas), para seguir haciéndolo el propio día de la carrera hasta las 11.00.

Media hora más tarde tomarán la salida los participantes de categoría Xixi (hasta 6 años); en tanto que los de categoría Chincho (7 a 12 años) saldrán a las 11.50 ; por último, a las 12.00 arrancará la carrera de categoría Xurelo (más de 12 años).

En este caso la distancia a completar es de 6 kilómetros y es indispensable acudir disfrazado.

Al termino de la carrera pedestre habrá sorteos, degustación de un aperitivo y animación musical con el grupo Versionettes.

La organización corre a cargo de la Asociación Cultural Malante, en colaboración con el Concello de Malpica.

El día 31 por la tarde también se celebra la tradicional Carreira do Leite de Mazaricos que culminará con el habitual 'brindis leiteiro'