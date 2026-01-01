Mi cuenta

Diario de Ferrol

Deportes

Las San Silvestre llenaron de diversión, disfraces y buen ambiente el día de Fin de Año

Las citas de Malpica, Baio y Mazaricos pusieron el broche deportivo a 2025

Rosa Balsa Silveira
01/01/2026 19:34
San Silvestre de Malpica
San Silvestre de Malpica
Raúl López
Las citas deportivas volvieron a tener gran protagonismo en el día de Fin de Año en la comarca, con mucho humor, disfraces y un gran ambiente festiv La más madrugadora fue la San Silvestre Malpicana, que reunió por la mañana a cerca de medio millar de personas en su octava edición, organizada por la AC Malante con la colaboración del Concello.

 El triunfo en la categoría xurelos (la absoluta) fue para el carballés Álex Pardo, de la AD Fogar, que estableció un nuevo récord con un crono de 20:50 en un recorrido de seis kilómetros. Le secundaron Cosme Sampedro y Toñito Pardiñas. En la categoría femenina se impuso Carolina Laurentiu, de Ponferrada (León), con un tiempo de 28:52, seguida de Miriam Amado y Belén Souto.

San Silvestre de Malpica
Foto de familia de la San Silvestre de Malpica
Raúl López

 La siguiente en entrar en acción fue la Carreira do Leite de Mazaricos, a las 16.30 horas. La octava edición de este evento organizado por el Concello reunió a 140 deportistas de todas las edades en el circuito de A Picota. Tras el esfuerzo físico llegó el turno para el tradicional brindis lechero

Carreira do Leite de Mazaricos
Carreira do Leite de Mazaricos
Concello de Mazaricos

A las 17.30 horas llegaba el turno de la XVI Milla de Baio, organizada por Adro y BaiON y que contó con 75 participantes en diversas categorías. El laxense Martín Regueira fue el ganador (con un tiempo de 4:58), seguido de Damián Álvarez (Vimianzo) y Daniel Buño (Carballo). La también laxense Lucía Espasandín se impuso en la categoría femenina, seguida de Nair Moedano (Baio) y Olga Pose (Ponteceso). En Baio se premiaron también los mejores disfraces, que fueron los de Isma Correos, Hulk y Grupo Emoju. Además, la cita volvió a contar con participación canina, siendo los perros ganadores Bambi y Can de Elías. 

XVI Milla de Baio
Foto de grupo de la Milla de Baio
Raúl López
