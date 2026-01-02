Comienza el Dakar para el piloto carballés Fran Gómez Pallas

Fran Gómez, en la presentación de su equipo el pasado 19 de diciembre en Carballo Mar Casal

El piloto carballés Fran Gómez Pallas inicia este sábado una nueva aventura en el Dakar Rally, que llega a su 47ª edición. Fran Gómez forma parte del Team Dakar Galicia, que afronta el reto de competir con tres motos eléctricas –pilotan también la granadina Esther Merino y el madrileño Miguel Puertas–.

La de este sábado es una etapa prólogo de 22 kilómetros en Yanbu, a orillas del Mar Rojo. Será un trazado con cierta dificultad, con bastantes zonas rotas en el recorrido e incluso algún peligro durante la ruta, en un terreno con diferentes ritmos en el que los pilotos deberán poner todos sus sentidos y experiencia.

El Dakar Rally se disputará hasta el día 17 por los desiertos de Arabia Saudí. Esta es la novena presencia de Fran Gómez Pallas en la mítica prueba y la afronta en la misma categoría de 2024, la novedosa Mission 1.000 reservada a motos eléctricas. El carballés aspira a desquitarse de la decepción de hace dos años cuando tuvo que abandonar después de que le rompiese al chasis de su moto artesanal cuando estaba a tan solo 12 kilómetros de la línea de meta de la penúltima etapa.