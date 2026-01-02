Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Comienza el Dakar para el piloto carballés Fran Gómez Pallas

Competirá con una moto eléctrica con el Team Dakar Galicia 

Redacción
02/01/2026 22:16
Fran Gómez, en la presentación de su equipo el pasado 19 de diciembre en Carballo
Fran Gómez, en la presentación de su equipo el pasado 19 de diciembre en Carballo
Mar Casal
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El piloto carballés Fran Gómez Pallas inicia este sábado una nueva aventura en el Dakar Rally, que llega a su 47ª edición. Fran Gómez forma parte del Team Dakar Galicia, que afronta el reto de competir con tres motos eléctricas –pilotan también la granadina Esther Merino y el madrileño Miguel Puertas–. 

La de este sábado es una etapa prólogo de 22 kilómetros en Yanbu, a orillas del Mar Rojo. Será un trazado con cierta dificultad, con bastantes zonas rotas en el recorrido e incluso algún peligro durante la ruta, en un terreno con diferentes ritmos en el que los pilotos deberán poner todos sus sentidos y experiencia. 

El Dakar Rally se disputará hasta el día 17 por los desiertos de Arabia Saudí. Esta es la novena presencia de Fran Gómez Pallas en la mítica prueba y la afronta en la misma categoría de 2024, la novedosa Mission 1.000 reservada a motos eléctricas. El carballés aspira a desquitarse de la decepción de hace dos años cuando tuvo que abandonar después de que le rompiese al chasis de su moto artesanal cuando estaba a tan solo 12 kilómetros de la línea de meta de la penúltima etapa. 

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Música este viernes en la plaza de Carballo

Música, magia y teatro, algunas de las propuestas para este sábado
Redacción
Actividades inclusivas realizadas por Un Paso Máis en el colegio de Sofán

Un total de 120 niños en el I PeKecrossfit Inclusivo de Carballo
Redacción
El escaparate de Agrotusset ganó el primer premio

Agrotusset vuelve a ganar el Concurso de Escaparates en A Laracha
Redacción
Gincana de elfos este sábado en Carballo

Gincana de elfos, música y juegos dan la bienvenida al nuevo año en Carballo
Redacción