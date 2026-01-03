El Bergan visita a la Sarriana en busca del cuarto triunfo seguido

El Bergan es cuarto en la tabla clasificatoria Raúl López

El Bergantiños, cuarto clasificado del grupo 1 de Segunda Federación, visita este domingo a la Sarriana (A Ribela, 17.00 horas, a través de TVG Web). Un encuentro en el que el equipo carballés tiene la posibilidad de igualar su mejor racha de la temporada y sumar su cuarto triunfo consecutivo. De lograrlo, estará una semana más en puestos de playoff.

Para el encuentro, Tass regresa tras sanción en el Bergantiños y Ju hace lo propio en la Sarriana. Ambos equipos recuperan de esa forma a centrocampistas muy importantes en tareas defensivas. No ha habido novedades de mercado en el cuadro carballés, pero sí en el lucense, que vuelve a contar con Keko Vilariño y anunció las salidas de Iker y Rai.

El técnico del Bergan, Simón Lamas, hizo su valoración previa al partido. Incidió especialmente en el nivel del rival. “É un equipo perigoso, con moi bos futbolistas, algúns aos que coñecemos moi ben. A nivel defensivo contan con gran nivel e no ofensivo teñen xente de moito talento como William ou Boedo”, inició el preparador. “É un clube que na súa casa foi quen de sumar ante equipos como o Fabril, o Numancia ou o Ávila. Teremos que activarnos rápido nesta volta á competición tras o parón”, añadió Lamas.