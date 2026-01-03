Xallas, Camariñas, Oza, Outes y Cabana ya están en octavos

Coristanco y Cabana, este sábado Raúl López

La 61ª edición de la Copa da Costa masculina ya tiene a cinco equipos en octavos de final, tras la disputa este sábado de los primeros encuentros de los dieciseisavos. Outes y Cabana se verán las caras tras superar sus respectivas eliminatorias a domicilio ante Camelle y Coristanco. El Outes venció 1-2 al Camelle y el Cabana se impuso 1-5 al Coristanco.

Por su parte, el Xallas superó sin problemas al Inter de Brens (0-7) y se medirá en octavos al ganador del Ponteceso-Castriz que se juega este domingo (12.00 horas). A su vez, el Camariñas ganó 0-2 en el campo del Atl. Pereiriña, por lo que se enfrentará en la siguiente ronda al vencedor del San Lorenzo-Muxía, que juegan este domingo (16.15 horas). El duelo más igualado fue el Oza-Muros, que finalizó con empate 1-1, por lo que se decidió en la tanda de penaltis, resultando ganador el Oza (5-4). Su próximo rival será el vencedor del duelo estrella de este domingo entre Dumbría y Sofán (16.30). El resto de eliminatorias son: Lira-Malpica, Mazaricos-Fisterra, Baíñas-Montelouro, Corme-Esteirana, Volantes-Soneira, Cee-Porteño, Laxe-Baio y Seaia-Zas.

En cuanto a los octavos de la sexta edición de l Copa da Costa femenina, el Cee venció 0-3 al Outes.