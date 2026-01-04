Marcos Naya y Berta Pan se imponen en la II San Silvestre de Cerceda

Marcos Naya, ganador de la San Silvestre Raúl López

Cerceda celebró este domingo una exitosa segunda edición de la San Silvestre, una cita que reunió a cerca de medio millar de participantes de todas las edades. En la categoría absoluta –con un recorrido de 4.700 metros con salida y meta en el Campo da Feira– los vencedores fueron Marcos Naya Badallo y Berta Pan Veiras.

Como es habitual en estas carreras navideñas, abundaron los disfraces, que llenaron de colorido y animación el evento. No faltaron tampoco un chocolate caliente con roscón, como antesala del día de Reyes Magos.

Marcos Naya, del club Trialeros Conxo, se impuso en la competición con un tiempo de 15:46. El segundo puesto fue para Jaime García González (15:55) y en tercer lugar quedó Daniel Loureiro Mosquera (16:12).

En cuanto a la competición femenina, la ganadora fue Berta Pan, con un crono de 20:03. La secundaron Isa Cabanas Campelo (32:23) y Fina Blanco Pena (21:52). Hubo premios también para los mejores disfraces y un regalo para todos los niños participantes en la carrera, además de sorteos tras la carretera organizada por la OCR Cerceda con el patrocinio del Concello.