Un gol a balón parado en los minutos finales penaliza al Bergan

Once inicial del Bergantiños ante la Sarriana Cedida

El Bergantiños, que había cerrado 2025 con tres victorias consecutivas, comenzó el año nuevo con una inmerecida derrota en Sarria. Los pupilos de Simón Lamas dominaron a un rival replegado durante el segundo tiempo, pero en un saque de esquina cerca del final, Maxi cabeceó la pelota a la red y dejó sin margen de reacción a la escuadra rojilla.

El primero en lucirse fue el portero rojillo, Santi Canedo, que rechazó un disparo de Millán. La respuesta la protagonizó enseguida Iago Novo, con un disparo en conducción desde fuera del área. Embadje fijó el cuero en sus guantes, cerca del larguero. El jugador de Ferrolterra protagonizó la siguiente ocasión pasado el cuarto de hora. Cayó a la izquierda para recibir con ventaja sobre Ju, que solamente se atrevió a molestar. Dentro del área, sin encontrar claro el pase, Iago Novo optó por cerrar la acción, pero la pelota fue al lateral externo de la red.

No había transcurrido el primer minuto del segundo tiempo cuando el Bergantiños pudo tomar ventaja en el marcador. Peñalver, muy adelantado, remató sin oposición un centro desde la izquierda. Embadje, en el centro del marco, detuvo el cabezazo del lateral. El conjunto de Lamas había ganado calidad en la presión y recuperó más balones. La Sarriana estaba incómoda porque no lograba enlazar con un Boedo.

Santi Canedo salvó al Bergantiños de la derrota con un desvío en un tiro cruzado de David Vilán, aunque no pudo completar su buena actuación en el córner. Berardozzi lo lanzó abierto, al segundo palo, y Maxi cabeceó la pelota a las mallas. La escuadra de Lamas arriesgó en una prolongación de partido en la que Santi Gegunde rozó el 2-0 a la contra. El Bergan, que sigue en la zona de playoff, mereció mejor suerte en A Ribela ante una Sarriana que llevaba dos meses sin ganar en casa y se aleja de los puestos de descenso.