El Sofán elimina al Dumbría, vigente campeón de la Copa da Costa

Dumbría y Sofán, este domingo en O Conco Raúl López

El partido estrella de los dieciseisavos de final de la 61ª Copa da Costa tuvo este domingo como escenario O Conco, en lo que bien podría ser una final anticipada de la competición. El Dumbría, vigente campeón, cayó eliminado ante el Sofán por 1-2. El próximo rival de los carballeses en octavos será el Oza, que el sábado eliminaba al Muros en los penaltis tras finalizar el partido 1-1.

La sorpresa de esta jornada de Copa fue la victoria del Laxe sobre el Baio por 2-1. El rival del Laxe en octavos será el Zas, que se imponía al Seaia por 2-3 en un encuentro muy ajustado.

Cabe destacar que en esta fase hubo cuatro partidos que se decidieron desde los once metros. Además del ya citado Oza-Muros, fue el caso del Volantes-Soneira, el Cee-Porteño y el San Lorenzo-Muxía. El San Lorenzo- Muxía finalizaba sin goles, clasificándose los de A Barca en la tanda de penaltis por 6-7. El Volantes-Soneira finalizó 1-1, con triunfo del Volantes por 6-5 desde los once metros. Por su parte, el Cee-Porteño concluyó 2-2 y se lo llevaron los camariñáns por 3-5 en los penaltis. Volantes y Porteño se verán las caras en los octavos. Por su parte, el Muxía se medirá a un Camariñas que dejaba en el camino al Pereiriña (0-2).

El Malpica se impuso por 1-4 al Lira. Su rival en octavos será el Fisterra, que eliminó al Mazaricos por 3-6 en un duelo muy disputado.

Derbi xalleiro en octavos entre Xallas y Castriz, tras vencer el Castriz al Ponteceso por 1-4, en un partido que comenzaron ganando los locales. Outes-Cabana y Montelouro-Corme son las otras dos eliminatorias de octavos. El Corme ganó 5-1 a la Esteirana.