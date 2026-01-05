El Sofán elimina al Dumbría, vigente campeón de la Copa da Costa
El Laxe da la sorpresa de la jornada al imponerse al Baio
El partido estrella de los dieciseisavos de final de la 61ª Copa da Costa tuvo este domingo como escenario O Conco, en lo que bien podría ser una final anticipada de la competición. El Dumbría, vigente campeón, cayó eliminado ante el Sofán por 1-2. El próximo rival de los carballeses en octavos será el Oza, que el sábado eliminaba al Muros en los penaltis tras finalizar el partido 1-1.
La sorpresa de esta jornada de Copa fue la victoria del Laxe sobre el Baio por 2-1. El rival del Laxe en octavos será el Zas, que se imponía al Seaia por 2-3 en un encuentro muy ajustado.
Cabe destacar que en esta fase hubo cuatro partidos que se decidieron desde los once metros. Además del ya citado Oza-Muros, fue el caso del Volantes-Soneira, el Cee-Porteño y el San Lorenzo-Muxía. El San Lorenzo- Muxía finalizaba sin goles, clasificándose los de A Barca en la tanda de penaltis por 6-7. El Volantes-Soneira finalizó 1-1, con triunfo del Volantes por 6-5 desde los once metros. Por su parte, el Cee-Porteño concluyó 2-2 y se lo llevaron los camariñáns por 3-5 en los penaltis. Volantes y Porteño se verán las caras en los octavos. Por su parte, el Muxía se medirá a un Camariñas que dejaba en el camino al Pereiriña (0-2).
El Malpica se impuso por 1-4 al Lira. Su rival en octavos será el Fisterra, que eliminó al Mazaricos por 3-6 en un duelo muy disputado.
Derbi xalleiro en octavos entre Xallas y Castriz, tras vencer el Castriz al Ponteceso por 1-4, en un partido que comenzaron ganando los locales. Outes-Cabana y Montelouro-Corme son las otras dos eliminatorias de octavos. El Corme ganó 5-1 a la Esteirana.