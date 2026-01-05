Fran Gómez afronta la tercera etapa del Dakar desde la séptima posición

Fran Gómez, junto a Esther Merino y Miguel Puertas, en Arabia Saudí | Antonin Vincen AFP7 vía Europa Press

Hoy se disputará la tercera etapa del Dakar Rally, que celebra su 47ª edición. En la categoría de motos Mision 1000, reservada para motos eléctricas, compite el carballés Fran Gómez, que actualmente se sitúa en la séptima y última posición.

En la primera etapa que, al igual que en el prólogo, recorrió la ciudad de Yanbu, Gómez finalizó séptimo, completando el 12 % del recorrido de 93 kilómetros cronometrados. Ayer tuvo más suerte en la segunda etapa, de 91 km de Yanbu a Alula, donde completó todo el recorrido y terminó en quinta posición, aunque esta actuación no le permitió mejorar su posición en la general.

La tercera etapa, que transcurre por Alula, tendrá un recorrido de 87 kilómetros, y Gómez buscará mejorar su marca. En esta competición también participan la granadina Esther Merino y el madrileño Miguel Puertas. Merino ocupa la sexta posición en la general, tras finalizar quinta en el prólogo y sexta en las dos primeras etapas.

Por su parte, Puertas es el mejor situado del equipo gallego, cuarto en la general, tras terminar tercero y séptimo en las dos primeras jornadas, y séptimo en el prólogo. El Dakar Rally se disputará hasta el 17 de enero, con 13 etapas y un día de descanso.

En esta edición, en su novena participación en el Dakar, Gómez Pallas aspira a lograr completar la prueba con su moto eléctrica, algo que no pudo conseguir en 2024.