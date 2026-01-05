Mi cuenta

Deportes

La imprecisión vuelve a castigar al Bergantiños

Lamas insiste en pulir la eficacia ofensiva de su equipo

Laura Rodríguez
05/01/2026 21:44
Simón Lamas en el partido Bergantiños-Sámano | raúl López
Simón Lamas en el partido Bergantiños-Sámano
Raúl López Molina
El Bergantiños cerró la primera vuelta con su cuarta derrota tras caer en el minuto 87 en Sarria, en un partido que se decidió a balón parado. Un saque de esquina lanzado por Berardozzi fue rematado por su compatriota Maxi Levrand y dejó los tres puntos en A Ribela.

Con este resultado, el conjunto rojillo afrontará la segunda vuelta desde la cuarta posición, con 29 puntos, a cinco del líder, el Fabril. Los de Simón Lamas vivieron un encuentro muy igualado ante una Sarriana que lucha por la permanencia. 

Entró mejor el Bergantiños, pero con el paso de los minutos los locales lograron tener posesiones más largas y generar ocasiones de peligro. Iago Novo tuvo una clara oportunidad en la primera mitad para adelantar a los rojillos, pero no consiguió transformar la ocasión. 

También dispusieron de opciones Marru y Darío Germil, en una jugada que acabó estrellándose en el larguero. “Temos que definir mellor, cóstanos deixar pegada”, expresó Lamas, que defendió que su equipo dispuso de oportunidades suficientes para haber sacado un resultado favorable. 

Aun así, insistió en la necesidad de mejorar en el último cuarto de campo, algo fundamental “nun campo difícil e ante un rival moi agresivo, non igualamos esa situación, e pasounos factura”.

El partido pudo decantarse para cualquiera de los dos equipos. Ambos generaron ocasiones, pero el Bergantiños no supo aprovechar sus minutos de superioridad y se vio castigado a balón parado. “A derrota é inxusta porque creo que a Sarriana, na segunda parte, salvou varios centros, non nos inquedou demasiado. A tendencia do partido era máis cara nós. No balón parado sabiamos o perigo de Maxi, e o que debiamos facer”, lamentó Lamas, aunque su equipo no pudo evitar que el central anotase el tanto decisivo. 

El técnico local, Dani Giménez, también puso en valor el trabajo del Bergantiños, al que definió como un equipo con mucho peligro cuando combina por dentro. Reconoció además que en algunos tramos del partido se vieron superados por la exigencia física de los rojillos. “Son un equipo que propón moito e no un contra un, se non tes ben ocupados os espazos, é moi difícil defendelos”, señaló. 

Volver a empezar

El esfuerzo no tuvo recompensa esta vez para el Bergantiños, que vio cómo la Sarriana lograba su primera victoria en casa con su nuevo entrenador. Ahora toca volver a empezar. El conjunto carballés tendrá la oportunidad de redimirse ante los nueve rivales (cinco empates y cuatro derrotas) a los que no pudo superar en la primera vuelta. La primera ocasión para cambiar el rumbo llegará este domingo, a las 17.00 horas, ante el Real Ávila, rival ante el que cayó por 2-1 en el partido de ida. 

Tres de los jugadores que salieron de inicio pasaron por el conjunto carballés

Actualmente, en el equipo sarriano hay dos carballeses: William Peña y Álex Boedo

Peña es una de las promesas más destacadas que salieron de las escuelas carballesas.Tras crecer en el Bergantiños y probar suerte en otros equipos, regresó a As Eiroas la pasada temporada, pero tuvo que volver a salir en busca de nuevas oportunidades para seguir progresando. 

En el caso de “O Des”, como se conoce a Boedo, estuvo dos campañas vistiendo de rojillo, entre el 2021 y el 2023, antes de partir a Sarria. 

Iago Parga, que fichó este año por el equipo de su pueblo, también pasó por Carballo. El central coincidió con Álex Boedo en la temporada 2021/2022.

