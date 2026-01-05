Mi cuenta

Diario de Ferrol

Las favoritas se meten en los cuartos de la Copa da Costa

Corcubión-Cee, Muxía-Esteirana, Cabana-Corme y Dumbría-Xallas, próximos duelos

Redacción
05/01/2026 00:10
Soneira-Dumbria femenino
Soneira-Dumbria femenino
Raúl López
No hubo sorpresas en los octavos de final de la sexta edición de la Copa da Costa femenina, en la que los equipos favoritos siguen adelante. Los cuartos de final del próximo 19 de marzo deparan unos interesantes enfrentamientos: Corcubión-Cee, Muxía-Esteirana, Cabana-Corme y Dumbría-Xallas

El Dumbría, vigente campeón, sigue adelante tras imponerse 1-4 al Soneira en Vimianzo. Carla Recarey abría el marcador para las visitantes en el minuto 20 y María Villaverde empataba en el 27. Tan solo cinco minutos tardaba Carla Lago en volver a adelantar al Dumbría, resultado con el que se llegaba al descanso. Un doblete de Paula Fandiño en la segunda parte sentenciaba el encuentro. 

Por su parte, el Xallas venció 0-3 en el campo del Zas con goles de Olalla Antelo, Graciela Arcos y Silvia Rodríguez. 

También el Cee se imponía 0-3 en su visita al Outes con goles de Saray Duarte, Uxía Antelo en propia meta y Lucía Martínez. 

No tuvo problemas el Muxía para eliminar a la ED Os Miúdos, con un contundente 0-7, con un hat-trick de Eva Lema, un doblete de Barca Toba y goles de Elsa y Andrea Insua. 

A su vez, el Corcubión ganó 3-0 al Ponteceso con un tanto de María Castro y un doblete de Sandra López. 

Mientras, el Corme ganó 0-3 en el campo del Juan Cabrejo con un triplete de Claudia Rodríguez. 

El partido más igualado fue el Cabana-Cerqueda, que tras finalizar 1-1 se decidió en la tanda de penaltis con triunfo cabanés. 

