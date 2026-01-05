Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Paiosaco, Club do Mar y Xuventude Laracha avanzan en la competición

El Bergan B le puso muy difíciles las cosas a los verdiblancos

Redacción
05/01/2026 00:14
Bergan B y Paiosaco, este domingo en As Eiroas
Bergan B y Paiosaco, este domingo en As Eiroas
Raúl López
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

La primera ronda de la Copa de A Coruña dejó en la cuneta al Sporting Meicende, equipo que la pasada edición disputó la final ante el Montañeros. Por su parte, los cinco equipos de Preferente, la categoría más alta que participa, avanzaron a dieciseisavos, entre ellos el Paiosaco, al que le costó imponerse al Bergan B. Pleno de victorias de los laracheses. 

Bergantiños B 0-1 Paiosaco Entre los ‘Preferente’, el único que tuvo un resultado corto fue el Paiosaco ante un filial del Bergantiños que vendió muy cara su piel en As Eiroas (0-1). Los carballeses demostraron por qué son líderes de su grupo en Tercera Futgal y solo encajaron un tanto, de Iván Amor, a los 37 minutos de juego. Superada esta ronda, el Paiosaco afrontará los dieciseisavos el próximo 17 de febrero ante el Pastoriza, de Tercera Futgal. 

Unión Sportiva 0-10 Club do Mar de Caión Partido muy desigual en el que la Unión Sportiva no fue rival para un Caión muy superior. El rival del Club do Mar en los dieciseisavos será el Liceo Monelos. 

AD Cristo 2-2 Xuventude Laracha (2-4 en los penaltis) El pleno de los equipos laracheses en la Copa de A Coruña lo protagonizó el Xuventude Laracha. Tras igualar en dos ocasiones un partido en el que el rival se adelantó y lograr el empate 2-2 al filo del pitido final, los laracheses lograban la clasificación en la tanda de penaltis. Su próximo rival será el Oza Juvenil. 

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Soneira-Dumbria femenino

Las favoritas se meten en los cuartos de la Copa da Costa
Redacción
Dumbría y Sofán, este domingo en O Conco

El Sofán elimina al Dumbría, vigente campeón de la Copa da Costa
Redacción
Once inicial del Bergantiños ante la Sarriana

Un gol a balón parado en los minutos finales penaliza al Bergan
Redacción
II San Silvestre de Cerceda

Marcos Naya y Berta Pan se imponen en la II San Silvestre de Cerceda
Redacción