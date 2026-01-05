Paiosaco, Club do Mar y Xuventude Laracha avanzan en la competición

Bergan B y Paiosaco, este domingo en As Eiroas Raúl López

La primera ronda de la Copa de A Coruña dejó en la cuneta al Sporting Meicende, equipo que la pasada edición disputó la final ante el Montañeros. Por su parte, los cinco equipos de Preferente, la categoría más alta que participa, avanzaron a dieciseisavos, entre ellos el Paiosaco, al que le costó imponerse al Bergan B. Pleno de victorias de los laracheses.

Bergantiños B 0-1 Paiosaco Entre los ‘Preferente’, el único que tuvo un resultado corto fue el Paiosaco ante un filial del Bergantiños que vendió muy cara su piel en As Eiroas (0-1). Los carballeses demostraron por qué son líderes de su grupo en Tercera Futgal y solo encajaron un tanto, de Iván Amor, a los 37 minutos de juego. Superada esta ronda, el Paiosaco afrontará los dieciseisavos el próximo 17 de febrero ante el Pastoriza, de Tercera Futgal.

Unión Sportiva 0-10 Club do Mar de Caión Partido muy desigual en el que la Unión Sportiva no fue rival para un Caión muy superior. El rival del Club do Mar en los dieciseisavos será el Liceo Monelos.

AD Cristo 2-2 Xuventude Laracha (2-4 en los penaltis) El pleno de los equipos laracheses en la Copa de A Coruña lo protagonizó el Xuventude Laracha. Tras igualar en dos ocasiones un partido en el que el rival se adelantó y lograr el empate 2-2 al filo del pitido final, los laracheses lograban la clasificación en la tanda de penaltis. Su próximo rival será el Oza Juvenil.