El Basket Xiria juega este miércoles el encuentro aplazado ante el Estudiantes de Lugo

El partido fue suspendido hace un mes por condensación en la pista del Vila de Noia Raúl López

El Calvo Basket Xiria recibe este miércoles (pabellón Vila de Noia, 19.30 horas) al Estudiantes de Lugo, para disputar el encuentro de la décima jornada de liga, aplazado hace un mes debido a la condensación en la pista.

Los carballeses, que ocupan la sexta plaza, pueden escalar hasta la tercera posición si logran el triunfo. De ganar, se pondrían con 21 puntos, a solo uno del líder, el Marín.

El sábado el Xiria volverá a jugar en casa, en este caso ante el Caja Rural RDL, conjunto que ahora mismo ocupa la cuarta plaza con un punto sobre los carballeses. Dos victorias en una semana sería un gran inicio de 2026 para los locales.