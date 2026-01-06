Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Basket Xiria juega este miércoles el encuentro aplazado ante el Estudiantes de Lugo

Los carballeses pueden escalar hasta la tercera plaza

Redacción
06/01/2026 22:34
El partido fue suspendido hace un mes por condensación en la pista del Vila de Noia
El partido fue suspendido hace un mes por condensación en la pista del Vila de Noia
Raúl López
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El Calvo Basket Xiria recibe este miércoles (pabellón Vila de Noia, 19.30 horas) al Estudiantes de Lugo, para disputar el encuentro de la décima jornada de liga, aplazado hace un mes debido a la condensación en la pista. 

Los carballeses, que ocupan la sexta plaza, pueden escalar hasta la tercera posición si logran el triunfo. De ganar, se pondrían con 21 puntos, a solo uno del líder, el Marín. 

 El sábado el Xiria volverá a jugar en casa, en este caso ante el Caja Rural RDL, conjunto que ahora mismo ocupa la cuarta plaza con un punto sobre los carballeses. Dos victorias en una semana sería un gran inicio de 2026 para los locales. 

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Estado en el que quedó el último vehículo accidentado en la zona

El BNG de Camariñas reitera la necesidad urgente de mejorar la DP-1601
Redacción
Recreación del reparto de las instalaciones

Rechazo vecinal a la central hidroeléctrica reversible de As Encrobas, en Cerceda
Redacción
De ruta por los roscones de Reyes

Gran demanda en una excelente dulce ruta del roscón de Reyes por la comarca
Redacción
Los responsables del local y clientes brindan por el premio

La suerte vuelve al bar Quiniela de Zas, con un décimo del Primer Premio del Niño
Redacción