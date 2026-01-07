Mi cuenta

Deportes

El SAL acaba segundo en la general del Trofeo Concello de Caldas de Salvamento y Socorrismo

La entidad larachesa tuvo una actuación muy meritoria tanto en las pruebas individuales como en las de relevos

Manuel Froxán Rial
07/01/2026 19:46
Deportistas del SAL que contribuyeron al éxito del club en el trofeo disputado en Caldas
Deportistas del SAL que contribuyeron al éxito del club en el trofeo disputado en Caldas
Cedida
Salvamento y Socorrismo Laracha (SAL) tuvo una gran actuación en el Trofeo Concello de Caldas celebrado el pasado fin de semana, una cita de alta competitividad del calendario gallego de la modalidad. 

Como novedad, el domingo día 4 se celebraron los primeros juegos alevines, una jornada no competitiva centrada en la convivencia y en los valores del deporte base. 

La entidad larachesa cerró la competición el sábado con un meritorio segundo puesto en la clasificación general por clubes gracias a la suma de puntos de todas las categorías: infantil, cadete, absoluta, júnior y máster. 

En las clasificaciones por equipos, el SAL se impuso en la sesión infantil-cadete de la jornada de mañana, logrando la primera posición gracias a la excelente actuación colectiva en los relevos y pruebas individuales de las distintas categorías. 

El resultado confirma el gran nivel competitivo de la cantera larachesa y el trabajo formativo del clu

Relevos e individualidades

El relevo infantil femenino A formado por Julia, Jimena, Noa Queijo y Martín logró el oro; mientras el equipo B– Carmen, Sabela, Andrea y Noa Parga– se hizo con la plata. 

También fue primero en la misma prueba el relevo infantil masculino formado por Borja, Lucas, Joel e Izán; mientras el relevo infantil femenino (Julia, Sabela, María e Iría) fue segundo en aletas y el relevo masculino (Lucas, Isaac, Hugo y Borja), tercero. 

Por su parte, en relevos cadetes, el masculino Manuel, Hugo, Simón y Darío fue primero en remolque de maniquí y en aletas; en tanto que el femenino quedaba tercero en aletas (Julia, María, Marcela y Alba). 

En el plano individual sobresalieron, en categoría infantil, Julia Bolón, 2ª en remolque maniquí con aletas y en 100 metros socorrista; Sabela Paulos (3ª en 100 remolque maniquí con aletas); Borja Blanco, 3º en 100 metros remolque maniquí pequeño con aletas; y Lucas Chouciño, 3º en 100 socorrista. 

Por último, en categoría cadete, Hugo Ferreño fue 1º en 100 remolque maniquí con aletas de goma y en 100 remolque maniquí; Simón Caaamño, 3º en 100 remolque maniquí con aletas de goma; y Alba Vázquez, 3ª en 100 remolque de maniquí con aletas de goma. 

La aportación de los deportistas absolutos, júnior y máster fue clave para ese segundo puesto en la general por clubes. 

En categoría absoluta destacaron Noelia Loureiro, 1ª en 100 socorrista y 2ª en 100 remolque maniquí con aletas; e Iria Barreira, 3ª en 100 remolque con aletas. 

En máster, Luís Rubén Caamaño fue 1º en 100 socorrista; Martín Pensado, 2º en 50 remolque maniquí y 2º en 100 remolque maniquí con aletas; y Diego Parga, 3ª en 100 remolque maniquí con aletas.

