El Xiria, tercero y a un punto del líder tras ganar al Estudiantes de Lugo por 81-71

Xiria y Estudiantes de Lugo, este miércoles en el Vila de Noia Mar Casal

El Calvo Basket Xiria se impuso al Estudiantes de Lugo por 81-71 en el encuentro disputado este miércoles en el pabellón Vila de Noia, correspondiente a la décima jornada de liga, aplazado en su día debido a la condensación en la pista.

Con este triunfo, los carballeses escalan de la sexta a la tercera plaza, en la que se sitúan con 21 puntos, los mismos que Xoborg (2º) y Universidad de Oviedo (4º) y a solo uno de distancia del líder, el Marín. Así pues, la zona alta de la tabla está de lo más apretada y cada partido es una final para los equipos en liza.

Los carballeses dominaron el marcador durante todo el encuentro (salvo por el 0-2 inicial), con diferencias que llegaron hasta los quince puntos, pero con un rival que trataba de recortar distancias. El primer cuarto fue bastante igualado y también el que registró mayor anotación (29-24). El Xiria se impuso también en el segundo cuarto, llegando al descanso con nueve puntos de ventaja (50-41) y todo por decidir.

Tras el paso por vestuarios, los locales continuaron llevando el mando en el juego y en el marcador. Se hicieron con el tercer cuarto por 18-14, en tanto que el último fue para los visitantes por 13-16.

En cuanto a las estadísticas del encuentro, el Xiria estuvo más acertado en los triples, con una eficacia del 27% –anotó diez de 36– frente a un 10% de los lucenses. Los visitantes estuvieron mejor en los tiros libres, con una efectividad del 61% por un 57% del Xiria.

Los de Héctor Méndez mandaron en el resto de los números: 23 asistencias por trece de su rival; 42 rebotes (diez ofensivos y 32 defensivos) por 39 del Estudiantes; nueve balones robados por cinco de los visitantes y ocho balones perdidos, la mitad que su contrincante. Los máximos anotadores del encuentro fueron el local Santi Martínez y el visitante Alejandro Hermida, con 19 puntos cada uno. El Xiria suma así su noveno triunfo de la temporada. Este sábado vuelve a jugar en casa, esta vez ante un rival directo, el Caja Rural RDL.