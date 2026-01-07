Fran Gómez Pallas fue tercero en la cuarta etapa del Dakar Rally

Los tres pilotos del Team Dakar Galicia durante una de las etapas de la carrera AFP7 vía Europa Press

El Team Dakar Galicia conformado por el carballés Fran Gómez Pallas y los pilotos andaluces Esther Merino y Miguel Puertas continúa su exigente aventura en el Rally Dakar, en el que participan con tres motos cien por cien eléctricas en la categoría Mission 1000.

Los tres pilotos españoles mantienen viva la ilusión de luchar por imponerse en la general por equipos después de una comienzo de rally complicado con una primera etapa en la que Fran Gómez Pallas tuvo problemas de navegación con el GPS, lo que le hizo perder bastante tiempo.

Las cosas fueron mejor en las etapas siguientes. En la segunda el piloto carballés acabó en una meritoria quinta plaza y tras él llegaron sus dos compañeros de equipo.

El Team Dakar Galicia calcaría resultados en la tercera etapa y este miércoles continuaron con su progresión durante el desarrollo de la cuarta etapa en Alula.

El vencedor de la misma fue el argentino Benjamín Pascual, que acabó sumando un total de 20 puntos.

La segunda plaza fue para el veterano piloto catalán Jordi Juvanteny, otro de los que se está mostrando muy fuertes en esta primera fase de la exigente competición.

El tercero en cruzar la línea de meta fue Fran Gómez Pallas, en tanto que la cuarta posición fue para su compañera Esther Merino y la quinta para el chino Y. Guanghui.

Cada uno de estos tres pilotos sumó 15 puntos, mientras que Miguel Puertas, que finalizó sexto, y el chino J. Yang, lograron diez cada uno.

En esta etapa Puertas volvió a tener problemas con su batería, que se le paró en el kilómetro 81 y tuvo que esperar casi media hora para poder reanudar la carrera.

Según explicó en sus redes sociales, los vasos de la batería tienen una descompensación lo que hace que llegado un momento la batería deje de funcionar para protegerse.

Pese a todo , el piloto se mostró contento y espera dejar poco a poco ese problema atrás.

De esta forma, al frente de la general una vez disputadas las cuatro primera etapas del total de catorce previstas, está el argentino Benjamín Pascual que acumula un total de 15 puntos.

El chino Y. Guanghui marcha segundo con cinco puntos menos en su haber (60) y Jordi Juvateny es tercero, también con 60 puntos.

La cuarta posición, en este caso con 52 puntos, es para J. Yang; el granadino Miguel Puertas es quinto con 49 puntos; Esther Merino, marcha sexta con 48; y Fran Gómez Pallas es séptimo con 46

“Hemos sabido gestionar bien las baterías y lo importante es llegar a meta cada día”, dice el carballés

Fran Gómez Pallas se mostraba tremendamente satisfecho al término de la cuarta etapa y destacaba la importancia de gestionar debidamente las baterías.

“Estamos muy contentos después de una etapa muy larga en la que el principio tratamos de ir lo más a fondo posible, pero también de gestionar la duración de las baterías”, explicó a través de sus redes sociales.

A partir del kilómetro 50 de carrera “vimos que las baterías podían aguantar sin problema y hemos continuado a buen ritmo, pese a lo cual llegamos a meta con un 16 o un 17% de carga en las baterías”.

El bravo deportista carballés se lamenta de los problemas que tuvieron el primer día con los equipos de navegación.

“Fue una pena que nos fallaran, pero aquí lo importante es llegar a meta cada día y lo cierto es que queda todavía mucho rally por delante, si bien estamos muy contentos por cómo va todo por el momento.

Fran Gómez habló también de lo sucedido en la etapa del día anterior. “Ayer (por el martes) en el kilómetro 20 pudimos alcanzar a los pilotos chinos y al argentino, pero no estuvimos bien en la estrategia y llegamos muy justos de batería”.