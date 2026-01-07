Lachevre deja el Bergantiños para fichar por el Atlético Baleares

Lachevre, en el partido jugado ante el Sámano Raúl López Molina

El joven zaguero del Bergantiños Marc Lachevre Guerra no continuará en Carballo.

El jugador de 23 años y nacido en Barcelona ha llegado a un acuerdo con el Atlético Baleares, equipo que paga su cláusula de rescisión y con el que firma hasta final de temporada.

El lateral derecho lleva apenas un par de meses vinculado al conjunto rojillo, toda vez que desde el pasado verano estaba sin equipo una vez finalizado el contrato que le vinculaba al Alcorcón.

Con anterioridad militó en equipos como el Fabril y el Español B, además de en la cantera del Barcelona.

Con el conjunto deportivista llegó a ir convocado con el primer equipo.

Al Bergantiños llegó para reforzar una posición debilitada por la grave lesión de Alonso, que se rompió el ligamento cruzado de su rodilla izquierda.

En estos dos meses en Carballo jugó cerca de 300 minutos.

Debutó en el Municipal de As Eiroas ante el Astorga, partido que finalizó con empate sin goles y en el que Lachevre jugó los últimos diez minutos de partido en lugar del lateral izquierdo Sola.

En la siguiente jornada en la que los rojillos visitaron Ourense, en donde cayeron por 1-0, el joven defensa volvió a disponer de otros 9 minutos al entrar sustituyendo a Diego.

El choque de la jornada 13, en la que el Bergantiños cayó en casa ante el Oviedo Vetusta (1-2), resultaría clave para él, toda vez que pese a no jugar más que otros 13 minutos, la tempranera roja directa que vio en ese partido el lateral rojillo Peña, le abriría de par en par la puerta de la titularidad.

Así, en el Bergantiños-Segoviana de la jornada 14 (3-1) disputó los 90 minutos completos, y lo mismo sucedió en el Lealtad-Bergantiños (0-1) de la jornada siguiente.

En la jornada 16 volvió a salir en el once titular ante el Sámano (1-0) aunque fue cambiado en el minuto 77 para dejar su puesto a Peña, jugador que recuperaría su condición de titular en el partido del pasado fin de semana en Sarria, en el que solo volvió a disponer de los últimos 9 minutos.

En total, en sus dos meses de estancia en Carballo completó tres titularidades en los seis partidos que jugó y un total 297 minutos jugados, tiempo en el que no vio ninguna tarjeta y dio una asistencia de gol.

Desde el club rojillo informan de su marcha y aprovechan para desearle “la mejor de las suertes en su futuro personal y profesional”, al tiempo que le agradecen el compromiso exhibido con el equipo durante el tiempo que estuvo vinculado al mismo.