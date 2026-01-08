El Lubiáns incorpora a Diego Santiago y da la baja a Alberto Martínez

Diego Santiago Cedida

El Calvo Escola Lubiáns es noticia por un doble motivo. Por un lado, porque este domingo reanuda la competición de Ok Liga Bronce en la pista del Liceo coruñés (12.30 horas) y, por otro, por la incorporación de un nuevo refuerzo. Se trata de Diego Santiago, un joven jugador de tan solo 19 años que proviene del HC Cambre, con el que ha cuajado buenos partidos y en el que en los últimos tiempos vino mostrando una notable progresión.

Su incorporación responde a la voluntad del club carballés de seguir apostando por jugadores jóvenes con margen de crecimiento, que puedan sumar y ayudar al equipo tanto en el presente como de cara al futuro.

El jugador llega a Carballo cargado de ilusión y con la predisposición de aportar trabajo, compromiso e intensidad que ayuden en esta segunda parte de la temporada al grupo que dirige Ramón Canalda.

Su llegada coincide con la baja de Alberto Martínez, que sigue sin poder entrenar debido a la lesión de hombro que arrastra y que ya le mantuvo alejado de las pistas la temporada anterior. Tras una nueva recaída en verano, el jugador finalmente tuvo que pasar por el quirófano en octubre y afronta un período de rehabilitación de entre 4 y 6 meses. Con este panorama, el propio jugador solicitó al club la carta de libertad para poder buscar nuevos retos. La directiva carballesa le desea todo lo mejor.