Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Lubiáns incorpora a Diego Santiago y da la baja a Alberto Martínez

Redacción
08/01/2026 19:50
Diego Santiago
Diego Santiago
Cedida
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El Calvo Escola Lubiáns es noticia por un doble motivo. Por un lado, porque este domingo reanuda la competición de Ok Liga Bronce en la pista del Liceo coruñés (12.30 horas) y, por otro, por la incorporación de un nuevo refuerzo. Se trata de Diego Santiago, un joven jugador de tan solo 19 años que proviene del HC Cambre, con el que ha cuajado buenos partidos y en el que en los últimos tiempos vino mostrando una notable progresión.

 Su incorporación responde a la voluntad del club carballés de seguir apostando por jugadores jóvenes con margen de crecimiento, que puedan sumar y ayudar al equipo tanto en el presente como de cara al futuro. 

El jugador llega a Carballo cargado de ilusión y con la predisposición de aportar trabajo, compromiso e intensidad que ayuden en esta segunda parte de la temporada al grupo que dirige Ramón Canalda. 

Su llegada coincide con la baja de Alberto Martínez, que sigue sin poder entrenar debido a la lesión de hombro que arrastra y que ya le mantuvo alejado de las pistas la temporada anterior. Tras una nueva recaída en verano, el jugador finalmente tuvo que pasar por el quirófano en octubre y afronta un período de rehabilitación de entre 4 y 6 meses. Con este panorama, el propio jugador solicitó al club la carta de libertad para poder buscar nuevos retos. La directiva carballesa le desea todo lo mejor. 

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Zona de las atracciones de las fiestas de San Xoán de Carballo

Carballo impulsa la creación de un mapa estratégico de ruido
A. Pérez Cavolo
Vista de la playa de Traba, en el municipio de Laxe

Limpieza en las playas de Traba y de Malpica este sábado
Redacción
Una sesión de baile en Cabana

Cabana retoma los bailes de mayores este domingo con Rocío Pérez
Redacción
Desfile el pasado año en la Mostra do Encaixe

La Mostra do Encaixe de Camariñas quiere ser un referente internacional
Redacción